凱思錢進黃國昌4／資金來源都疑與中國有關 黃國昌、館長均遭國安調查

黃國昌的好友陳之漢（館長）遭爆料涉及中國資金與性醜聞，檢調單位也要一併調查。

黃國昌除了涉貪事證日臻明確，國安單位對凱思國際有無接受中國資金挹注也同步調查中，尤其張晉源是金融背景出身，過去在永豐金遭控挪用子公司資金，違法放款給三寶建設，用來投資上海「1788大樓」事件，展現他透過台灣某位藍營政治人物在中國地區建立起的豐沛人脈，得以穿梭兩岸政商高層。

詎料，就在專案小組全面徹查凱思國際海外金流是否異常之際，館長近日也遭員工毀滅式爆料，除了私人的性醜聞外，昔日員工更指控館長拿了中國及澳門資金。

其中一段關鍵錄音，館長被問到：「重點是錢什麼時候進來？」他竟回：「他們官方行程安排，你回來，看你怎麼表現。」顯見中國以金錢利誘收買館長等網紅或政治人物的手法，已經無孔不入。

館長雖然否認拿中資，但是各界紛紛呼籲國安及司法單位徹查他是否觸犯《國安法》及《反滲透法》。不過，館長今年八月赴澳門橫琴直播時，一度忘了關麥克風，無意間被錄到一段有人提到中央要「弄塊地給他」，當時即引起外界懷疑館長拿了中資的錢，回頭大駡台灣。

後來，館長又跟現任中國全國政協常務委員張宗真暢談「一國兩制」，張宗真大讚中國「國家比母親更偉大」，還宣布要修建「台灣青年公寓」，只要來到此地的台灣人都可免費住宿，讓館長嗨翻天。圍繞在黃國昌周邊的館長與張晉源也都身陷中資疑雲遭查，黃國昌則深陷黨狗駭媒醜聞風暴，加上民眾黨2年條款規定，即將卸任並失去立法院保護傘，官司恐難平安脫身。

究竟陳建平、黃安捷等人與臺雅集團匯款至凱思國際目的為何？凱思國際資金為何又回流黃國昌？諸多疑點，都隨著檢調一一釐清金流，真相逐漸浮出。

