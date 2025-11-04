凱思200萬金主曝光！黃國昌自爆涉收賄對價鐵證 她轟：立院咆哮是金錢交響曲？

週刊爆料，支付狗仔薪水的凱思國際，收到臺雅集團沈淳浤的200萬元，黃國昌毫不避嫌地為臺雅老董沈裕雄遭詐騙50億元個案詢，拿錢辦事行徑恐已涉犯貪汙罪嫌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌組狗仔集團跟監政敵、找駭客盜資等爭議連環爆，週刊（4）日再揭露金流，支付狗仔薪水的凱思國際，今年中收到一筆神祕注資200萬元，竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在立法院高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，還自爆在該案「幫了很多忙」，遭疑拿錢辦事，形同收賄對價。對此，政治評論員吳靜怡痛批，凱思的內庫一掀開，臭不可聞！黃國昌立院的咆哮，難道是金錢交響曲？

《鏡週刊》爆料，凱思國際今年年中收到臺雅集團沈淳浤的200萬元「神祕注資」，來源正是成衣業大咖，巧的是，沈裕雄（沈淳浤父親）才遭人設局詐騙50億元，黃國昌在收受200萬元前後，毫不避嫌地為個案質詢法務部長鄭銘謙，擺明希望替被害人追回更多的詐騙損失，拿錢辦事行徑恐已涉犯貪汙罪嫌。

黃國昌秀出簡報質問追贓款的事，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？」吳靜怡質疑，黃國昌若透過人頭公司凱思國際收錢，不就是SOGO案翻版？在立法院咆哮如雷，揭弊正義人設立得高高的，誰知這內庫一掀，露出的竟是金錢交響曲的樂章？

此外，吳靜怡提及，黃國昌嗆國防部長顧立雄，質疑數十億元軍服採購案涉弊，還指控「興采實業」獨董洪嵩輝恐涉利益輸送，當時業界知情人士都傻眼，興采實業同地址也有一間公司叫做「神采時尚」，柯文哲競選總統時的衣服、帽子、外套、木可小物等等破千萬的都是向神采時尚採購，怎麼黃國昌硬是要刻意介入把白友友硬是變成綠友友狂打，而最後，得標的台南企業居然獨董正巧就是柯文哲假帳案的端木正。

吳靜怡痛批黃國昌，為了私利，連柯文哲友好廠商都炮打？牽扯白營千萬採購供應商。黃國昌的咆哮，難道是為金主寀奕國際清障礙？成衣業潛規則多，綁標、轉包司空見慣，但他這一出手，誰信沒對價關係？

她直言，黃國昌是立法院長韓國瑜口中的「人中呂布」，會不會其實是塊「立院髒髒布」？柯文哲恐怕沒想到拿的是一塊髒抹布，怪不得把民眾黨這塊招牌，越擦越髒！

