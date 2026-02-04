凱撒沙拉惹禍？貝里尼宏匯店爆「多人上吐下瀉」急送醫 衛生局採檢中

記者簡浩正／台北報導

新北市衛生局表示，接獲疑似中毒通報後，也派員前往稽查，目前針對「凱撒沙拉」檢驗衛生標準。（圖／新北衛生局提供）

有民眾上個月29日前往新北市宏匯廣場義式餐廳貝里尼（Bellini Pasta Pasta）用餐，但出現發燒、嚴重畏寒及腹痛等症狀。貝里尼今（4）日發出聲明「宏匯店停業一天」，將進行全面清潔消毒。新北市衛生局表示，接獲疑似中毒通報後，也派員前往稽查，目前針對「凱撒沙拉」檢驗衛生標準，若複查仍違規，可處新台幣3萬以上、300萬以下罰鍰。

據悉，有民眾在Threads發文提到，上月29日晚餐前往新莊宏匯一間義大利料理餐廳，其中3人全都急性腸胃炎，老公每天反覆畏寒、發燒、腹痛、水瀉，年僅3歲的大女兒，一度發燒到熱痙攣住院，不斷嘔吐、腹痛、發燒水瀉。醫師說疑似是沙門氏菌感染。

網友指出，發文的原意是希望有相同症狀、去過同店家的人能多家留意，會幫忙向衛生局通報，並接著做後續處理。此文一出引起網友熱議，也有網友表示在相近時間用餐出現異狀，初估累積人數逾10人。

《三立新聞網》記者詢問新北市衛生局是否知悉此事，衛生局回應昨（3）日接獲疑似食品中毒通報後，隨即派員前往稽查，針對個人衣物置於作業場所等不符規定處，已命業者限期改正，倘屆期複查仍不合格，將依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另，衛生局也表示抽驗凱撒沙拉檢驗衛生標準，倘經檢驗不符規定，經命其限期改正，若複抽仍不合格，可依違反食安法第17條之規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下之罰鍰。

對此，貝里尼（Bellini Pasta Pasta）於臉書粉專表示：很抱歉造成部分顧客身體不適之情況，2/4(三)今日「宏匯店停業一天」我們將進行全面清潔消毒。後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準，感謝各界的理解與體諒。

