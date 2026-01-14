凱撒趣淘漫旅台北推「甜蜜開春」春節住房專案 邀您新春試手氣，有機會獲住宿券好禮



入住趣淘漫旅台北「甜蜜開春」專案，獲得「開春刮刮樂」乙張，就有機會抽中最大獎趣淘漫旅住宿券。圖：凱撒趣淘漫旅台北提供





【旅遊經 洪書瑱報導】





不知道有沒有人已發現，今(2026)年的春節假期，從西洋情人節開始，為迎接西洋情人節及農曆春節連續雙假期，位於板橋交通樞杻旁，凱撒集團旗下的「趣淘漫旅台北」，為讓住客在馬年新春試手氣，凡專案期間入住，即可獲得「開春刮刮樂」乙張，有機會抽中最大獎──「趣淘漫旅住宿券」，來延續新春馬年好運！另，活動期間，飯店還攜手台灣小農品牌「威肯邁精釀」推出「甜蜜開春」住房專案，為新春假期增添歡聚氛圍及情人節儀式感。即日起至2月28日止，雙人入住探索客房每晚3,799元起，入住享自助吧早餐、加贈「甜蜜開心組」，組合內包含「威肯邁精釀」蜜月蜂蜜酒、趣淘馬年限定「馬上有吉」紅包袋及客製西班牙糖，陪伴旅客開啟甜蜜的新年團聚時光。



凱撒趣淘漫旅台北「甜蜜開春」三天兩夜專案，每房3,799元起，再贈威肯邁精釀」蜜月蜂蜜酒及趣淘馬年限定「馬上有吉」紅包袋、客製西班牙糖。圖：凱撒趣淘漫旅台北提供







凱撒趣淘漫旅台北「甜蜜開春」住房專案，雙人同行入住，每房3,799元起，享住宿一晚、自助吧早餐。圖：凱撒趣淘漫旅台北提供





趣淘漫旅台北在新的一年期望將「順心、平安、甜蜜」的新年祝福傳遞給每位旅客，精選榮獲多次獎項的威肯邁精釀「蜜月HoneyMoon」荔枝蜂蜜酒，入住感受出遊放鬆的微醺儀式感。酒中蜂蜜來自台中霧峰山區，由本地小農悉心採蜜、在地釀造，入口輕盈不膩，帶有荔枝蜜自然的淡雅甜香，風味柔和、順口易飲。新年期間適逢情人佳節，為節慶延伸甜蜜主題，趣淘漫旅跨界與西班牙知名手工糖Papabubble合作，訂製專屬飯店品牌的西班牙糖果，以最具辨識度及時尚吸睛的紫色LOGO作為外衣，口味為清爽荔枝風味的客製糖果，將品牌心意化作舌尖上的甜蜜滋味。(※飲酒不開車，未滿十八歲禁止飲酒)





另，為喜迎金馬年，農曆春節期間飯店大廳同步推出系列民俗體驗活動，邀請住宿賓客沉浸年節氛圍。初一以舞獅表演開運納福，並有捏麵畫糖「巧手年藝」互動體驗，由技藝師詹明達帶領感受傳統民俗文化。初二舉辦「迎春彩繪」，邀請香港專業彩繪師洪辛欣為賓客臉部或手部彩繪。初三則推出「春聯斗方」體驗，由書法師Teresa現場揮毫，寫下新年祝福，為旅途留下專屬記憶。相關訊息可至飯店官網查詢！







