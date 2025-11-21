凱撒趣淘漫旅台南萬元景觀房國旅卡平日2999元 送雙人早晚餐等好康

【陳揚盛／綜合報導】歲末年終將至，凱撒趣淘漫旅台南重磅回饋，鼓勵持有國旅卡的民眾把握機會利用補助額度出遊放鬆，隆重推出「國旅卡限定歲末回饋專案」，凡刷國旅卡入住，即可用2999元的優惠價格，入住原價破萬元的雙人豪華景觀客房。專案內容再加碼贈送雙人早餐與晚餐、6項冒險設施體驗，以及曾文水庫入園及停車費，每日名額有限。

本次專案主打2999元雙人入住豪華景觀客房，即可享「萬元全包式享受」，專案贈送內容涵蓋能夠吃到台南道地美食的飯店早餐、晚餐，還有讓凱撒趣淘漫旅台南獲「尖叫飯店」頭銜的六項冒險設施活動－自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務、全館解謎，以及能夠欣賞山水美景的曾文水庫園區門票，滿足愛冒險、想放鬆與想深度走訪台南的多元旅客。即日起至2026年1月底前，只要使用國旅卡透過飯店官網或電話訂房，即可享有週一至週四國旅卡限定優惠價與贈送內容。

凱撒趣淘漫旅台南設有戶外椰林泳池、特色餐飲與趣淘星球等親子遊憩空間，並提供高鐵免費接駁。飯店所在的曾文水庫、西拉雅國家風景區，擁有遼闊山水景致，還能參與環湖遊艇至山豬島餵食野生山豬、飛鷹峽谷賞鷹。以豐富多元的飯店設施與自然行程成為旅客出遊首選，甫獲2025年旅宿大賞唯一「定點深度玩大獎、票選人氣王大獎」雙獎肯定。

凱撒趣淘漫旅台南甫獲旅宿大賞定點深度玩大獎、票選人氣王大獎雙獎肯定。凱撒趣淘漫旅台南提供

戶外椰林泳池及室內趣淘星球等設施，可以在飯店玩一整天。凱撒趣淘漫旅台南提供

全台第一座連續確保系統高空繩索場，可以體驗高空滑索、自由落體等刺激活動。凱撒趣淘漫旅台南提供

飯店所在的曾文水庫擁有遼闊山水湖景，入住即贈送水庫園區門票與車費。凱撒趣淘漫旅台南提供

