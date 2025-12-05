

凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！。圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供





【旅遊經 洪書瑱報導】





網路購物節除了雙11外，雙12也是一個重要的促銷日期，其中凱撒飯店連鎖旗下的「趣淘漫旅台南」在雙12檔期，將推出年度重磅優惠──「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動於12月9日中午12點起，限時72小時開放搶訂，至12月12日中午12點止。活動期間祭出雙人入住豪華景觀客房每晚1,212元、四人入住每房2,424元，而且還加贈六項冒險活動體驗，讓民眾可以為自己打造一場刺激，也是一場突破的年末度假之旅，而且還有機會到賞梅勝地去賞梅！









凱撒趣淘漫旅台南為台灣第一間主打冒險的飯店。圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供



位於西拉雅國家風景區、座落於全台最大水庫園區曾文水庫的凱撒趣淘漫旅台南，憑藉多元設施與自然環境，被旅客稱為「冒險飯店」與「尖叫飯店」。館內擁有戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場、親子休憩空間「趣淘星球」、台南特色餐飲，並提供貼心的高鐵免費接駁服務，今年更成為唯一獲2025年旅宿大賞「定點深度玩大獎」與「票選人氣王大獎」雙獎肯定的飯店。









冬季限定的梅嶺賞梅行程，滿山雪白梅景。圖／ 翻攝西拉雅國家風景區管理處官網







曾文水庫擁遼闊山水湖景，入住其中的凱撒趣淘漫旅台南即可暢遊水庫園區。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供



凱撒趣淘漫旅台南此次雙12專案，除了結合最受歡迎的冒險體驗特色，於特惠72小時期間，可選擇9日中午開始至隔年3月底止，於指定日期開放入住，除了可盡情享受飯店周邊景點魅力。其中特別推薦冬季限定的梅嶺賞梅行程，是旅人歲末年初必訪亮點，能欣賞滿山雪白限定版「梅景」，也非常適合與此次優惠專案搭配安排，來一趟台南淺山深度之旅。





另外，還可搭乘環湖遊艇探索曾文水庫園區，拜訪山豬島與飛鷹峽谷，近距離觀察野生山豬與老鷹盤旋的壯闊景象。自然景致，結合冒險設施與高CP值住宿，無論是親子旅遊、好友出遊或情侶度假都能一次滿足。

※. 【年末慶典瘋狂雙12專案】資訊站：

