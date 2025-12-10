凱撒趣淘漫旅台東推住房優惠 享限量 1.9 折，每晚最低每人600元起即可入住



凱撒趣淘漫旅台東距離台東火車站步行不到3分鐘，提供便捷的租車預約服務，租車與還車皆可於飯店櫃台一站式完成，深受旅人青睞。





【旅遊經 洪書瑱報導】



凱撒飯店連鎖旗下年輕品牌凱撒趣淘漫旅台東，鄰近「臺東火車站」，方便遊客規劃火車或租車方式暢遊台東山線和海線，飯店為迎接2026年首季旅遊潮，推出期間限定「新年快樂住房專案」，即日起至明(2026)年1月20日預訂，原價11,000元的探索客房，兩人入住每晚最低1,899元起，平均每人不到950元，四人同行每晚2,397元起，平均每人最低僅600元，入住期間為即日起至明(2026)年03月31日止(不含春節及特殊假期)。民眾可計劃卑南文化公園、國立臺灣史前文化博物館、台東森林公園、鐵花村、加路蘭海岸、富岡地質公園等，其車程約5～30分鐘左右，另外，亦可規劃搭乘藍皮解憂號走南迴線，來場鐵路之旅！另還有加碼優惠，凡預訂此專案並於2026年1月21日前入住加碼贈送台東森林公園門票！



廣告 廣告







客房以台東大自然為靈感，融合海洋藍與陽光黃兩大主題色系打造清新簡約風格。房內50吋電視內建 YouTube、Netflix、Disney+ 等多元平台，提供完整而豐富的影音娛樂體驗。





凱撒趣淘漫旅–台東自開幕以來秉持自由探索、勇於冒險的品牌精神，深受旅客喜愛。加上飯店鄰近台東火車站步行僅3分鐘，提供行李寄放及租借機車預約服務，旅客可於飯店大廳即完成租車與還車手續，一站式服務讓旅程規劃更輕鬆。館內設有Cham Café 提供輕食飲品、玩樂室備有桌遊、手足球與撞球檯，並搭配全館線上解謎活動。









飯店1樓 Cham Café 提供輕食、飲品，是房客休憩或旅客等車時最舒適的咖啡廳空間。







全新推出的「趣淘茗時」免費茶具租借服務，旅客可於2樓CHAM BAR空間享用小點心並自泡好茶，品味悠閒午後時光。





飯店每天還有不同的活動規劃供旅人參與，如為深度展現台東在地文化，飯店推出「趣淘茗時」茶具租借服務，每週一至週四14:30–22:00開放免費租借，旅客可自備茶葉或選購飯店推薦的台東好茶，在旅途中以一杯熱茶感受台東的悠然步調，開啟屬於自己的漫行旅行；每週五至週日20:30–21:30「趣饗食光」，還免費提供在地點心與飲品，讓旅客結束一天行程後，也能感受一場屬於台東暖心休閒的儀式感。

以上圖片：凱撒趣淘漫旅台東提供





