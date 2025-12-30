凱擘大寬頻攜手趨勢科技獨家續約 「網路守護家」強化全家上網安全 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

隨著網路詐騙手法日益多元，數位安全成為民眾生活中不可忽視的議題。根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙集團常透過交友、投資及求職名義滲透日常生活，使民眾不自覺落入陷阱。為提升用戶網路安全，凱擘大寬頻宣布，將與國際資安品牌「趨勢科技」獨家續約合作，延續「網路守護家」服務，為家庭每位上網者建立強而有力的線上防護網。

近年數位交易與社群互動頻繁，網路詐騙案件與資安威脅層出不窮。內政部警政署「165打詐儀錶板」顯示，114年1至11月，詐騙案件每月平均超過1萬2千件，財損金額逾70億元，主要手法包括網路購物詐騙、假投資及釣魚簡訊。

凱擘大寬頻領先業界，將「趨勢科技」防毒防駭功能整合於Cable modem，提供全戶防護。服務不僅防止個資外洩，阻擋詐騙網站及病毒攻擊，還可過濾色情、暴力等不適宜內容。「網頁防護功能」能即時偵測電子郵件、簡訊、社群訊息或網站連結，一旦判定為詐騙或惡意網址，即刻封鎖。截至2025年10月，已成功攔阻976萬次高風險惡意行為。

凱擘大寬頻表示，為應對快速變化的網路威脅，「網路守護家」服務自2024年起即結合趨勢科技專業資安技術，提供依家庭成員分級設定的功能，能即時過濾不當網站與影音內容，並以分鐘為單位管理上網時間，避免孩童過度使用。家中電腦、平板、手機等設備均可透過APP輕鬆管控。目前，新申辦或續約寬頻用戶皆可免費體驗此項服務。

數位發展部「網路詐騙通報查詢網」提供即時查詢與通報機制，政府與民間資安專業合作，共同守護家庭上網安全。凱擘大寬頻藉由與趨勢科技獨家合作，持續提升用戶防詐意識，並進行網路升級，提供雙向高速寬頻及新一代Wi-Fi技術，兼顧頻寬速率、穩定性與資訊安全，滿足新世代數位生活需求。

