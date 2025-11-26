凱擘大寬頻祭出萬元放大術 搶雙12現金商機

(記者謝政儒綜合報導)普發一萬元領了沒？想必是近期最夯的聊天話題，看準這波現金商機，各消費業紛紛祭出優惠好康搶客。凱擘大寬頻也趁雙12購物檔期，推出放大萬元方案，申辦1G光纖上網，就能享有價值超過萬元的升級好禮；針對30年以上的老客戶，還享有免費頻寬升速、收看數位頻道，以及HBO Max觀看體驗等多項優惠，新舊客戶一次滿足，享受高速飆網的數位影音生活。







拿到一萬元現金該怎麼花需要精打細算，又剛好碰上雙11、雙12購物節慶，各店家優惠琳瑯滿目，搶攻這波年末商機，凱擘大寬頻從11月30日至12月12日，舉辦為期13天的快閃優惠，申辦1G光纖上網，就享有升速優惠、免費安裝Mesh Wi-Fi 6子機，同時享有網路守護家2年安心防護，還現賺$1,000 mo幣購物金，總價值超過萬元，等同於花一萬、送一萬，政府普發一萬，凱擘大寬頻再加碼，讓民眾體驗飆速上網還能翻倍賺回饋。



不光是新申辦光纖上網用戶享好康，凱擘大寬頻適逢30周年慶，特別規劃老客戶回娘家優惠活動，只要是使用凱擘大寬頻上網超過30年的既有用戶，就能享有24個月免費頻寬升速體驗，還有機會獲得兩年網路守護家、Mesh Wi-Fi、免費收看數位頻道以及觀看HBO Max等超值好禮，詳細活動可以洽詢凱擘大寬頻旗下12家有線電視系統業者，實際優惠內容以各系統業者提供為主，活動只到12月底，符合資格的用戶可得把握機會。



凱擘大寬頻除了不定期推出優惠方案，同時持續提供加值服務內容，特別和瑪帛科技合作，在有線電視選單中的「智慧陪伴專區」，上架居家線上社區「厝邊」服務，網羅全台各地特色活動，方便民眾規劃全家出遊的豐富遊程，另外還詳列優質店家，像是榮獲神農獎的安心鵝肉料理、總統款待外賓國禮等級的鳳梨酥與全果製品等，提供專屬團購優惠，在家就能輕鬆吃美食；「厝邊」還提供線上影音教室課程，內容包含運動健身、營養輕食料理、數位科技等不同主題，同時開辦各種實體活動，例如歌唱培訓工作坊、體適能課程、樂齡旅遊團等，讓民眾在家看電視變得更有趣。