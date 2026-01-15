凱擘大寬頻與韓國KT簽署MOU 拚整合AI應用優化體驗

（中央社記者趙敏雅台北15日電）凱擘大寬頻今天與韓國電信（KT Corporation，KT）簽署合作備忘錄（MOU），啟動人工智慧（AI）應用與智慧家庭等領域合作。凱擘大寬頻表示，期望透過整合AI應用，優化用戶互動體驗，也將導入KT具代表性的Soundbar機上盒，升級家庭影音娛樂。

凱擘大寬頻與KT今天在台北舉行記者會宣布簽署MOU，在數位內容、AI應用與智慧家庭等多元領域展開合作，雙方將持續透過交流與評估，尋求更具前瞻性的合作模式，攜手推動數位生活與產業升級。

凱擘大寬頻董事長王鴻紳表示，凱擘大寬頻提供優質的數位有線電視、光纖上網及多元智慧家庭加值服務，每年斥資新台幣數億元高規格同步歐美寬頻業者技術，成功協助台北市多家中小企業及不同公家單位導入智慧應用。

王鴻紳說，凱擘大寬頻也推出高速對稱頻寬，結合新一代Wi-Fi7技術，提升同時多人、多設備上網穩定度，同時，也與趨勢科技獨家合作推出網路守護家服務，保障用戶連網安全。

韓國電信常務董事金采喜表示，KT近年積極發展結合大型語言模型（LLM）的AI服務，將原本僅限於行動裝置的AI能力延伸至家庭電視場景，讓用戶能以自然語音方式輕鬆互動，將會是雙方未來合作的重要方向。

凱擘大寬頻指出，雙方正積極評估AI技術的整合應用，包含將KT在語音辨識、智慧推薦、對話式AI等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務，期望進一步優化用戶互動體驗、提升服務效率，並為未來智慧家庭與數位服務發展創造更多可能性。

KT以電信服務為核心，事業版圖橫跨媒體、AI、雲端、資安等領域，也投入原創內容製作與國際合作，作品包括韓劇「非常律師禹英禑」，並與全球OTT平台合作。KT表示，未來會和凱擘大寬頻合作，提供自製的原創影視內容，可望於台灣大哥大MyVideo平台上架。

除了在數位內容與AI應用合作，凱擘大寬頻表示，也將導入KT具代表性的Soundbar機上盒，主打「一機整合」的家庭娛樂概念，可同時提供主流OTT平台內容，並搭載國際知名音響品牌Harman Kardon設備，支援Dolby Atmos高品質音效，以及強化人聲清晰度的Voice Boost功能，為用戶帶來全新的智慧家庭影音體驗。

凱擘大寬頻表示，面對數位匯流與智慧應用快速發展，與國際領先業者攜手合作，有助於引進先進技術與成功經驗，加速台灣市場的服務升級。（編輯：潘羿菁）1150115