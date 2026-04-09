凱擘大寬頻領航 AI 維運時代！ 導入 Harmonic 智慧修復系統讓網路故障「未覺先修」
迎接高頻寬、低延遲的數位時代，凱擘大寬頻今日宣布重大技術升級，正式導入 Harmonic AI 智慧監控與自動修復機制。這項創舉將人工智慧深度揉入網路維運核心，不僅能主動偵測潛在異常，更能在用戶察覺前完成修復，將台灣寬頻服務帶入「預防式維運」的新里程碑。
AI 主動防禦：系統自動辨識根因，實現「零感」修復
此次升級整合了 Harmonic Central 智慧管理平台與 SensAI 功能，全面強化網路監測與自動化能力。
1.預測式維護：透過即時數據視覺化呈現，維運團隊能精準掌握全台網路運作，在異常發生初期即主動處理。
2.自動分析報告：AI 系統可即時分析數據並產出「根因分析報告」，啟動自動修復機制排除問題。過去仰賴人工排查與客服通報的流程已成歷史，現在凱擘能在用戶尚未察覺網路波動前完成維護，確保寬頻服務的絕對穩定與可靠。
強化市場競爭力：智慧化管理回應用戶高頻寬需求
凱擘大寬頻強調，隨著遠距工作、影音串流及智慧家庭應用普及，穩定上網已成為生活基石。Harmonic 則指出，透過 cOS 平台 的整合，凱擘能更高效地管理光纖與 DOCSIS 混合網路，在提升管理效率的同時，亦能顯著優化用戶體驗，強化在寬頻市場的領導地位。
專屬優惠一站式掌握：全新「我的服務／優惠」專區
除了硬體技術革新，凱擘也致力於優化數位服務流程。官網全新推出「我的服務／優惠」專區，提供用戶更透明、便利的資訊：
資訊整合：登入即可一目瞭然已開通服務及符合資格的專屬回饋。
升級體驗：用戶可輕鬆參與 HBO Max 體驗、全方位資安服務「網路守護家」，掌握最新娛樂與安全動態。
個人化推薦：未來平台將導入即時推薦機制，根據用戶偏好精準推送適合的數位產品。
凱擘大寬頻致力數位寬頻家庭成熟應用服務
凱擘大寬頻以優質服務經驗，提供數位有線電視、高畫質數位頻道、高速光纖上網、MyVideo隨選隨看、SmartSecurity智慧居家、SmartSecurity智慧店家等數位匯流及加值服務。全方位數位家庭娛樂，一次滿足全家歡樂需求。旗下數位有線電視系統台：陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇數位有線電視。
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