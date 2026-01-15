凱擘攜手韓國電信KT 跨國結盟搶AI、OTT與智慧家庭商機
[Newtalk新聞] 隨著4K高畫質內容與OTT串流服務成為家庭娛樂主流，消費者對影音體驗的要求，已從單純的畫面升級，進一步延伸至音效表現、操作流暢度與設備整合性。看準市場趨勢，凱擘大寬頻今天(15日)宣布與具備深厚數位媒體與AI技術實力，同時也是韓國電信業龍頭的韓國電信（KT）展開跨國合作，正式啟動在數位內容、人工智慧應用與智慧家庭等多元領域合作。
從影視內容到AI應用 攜手打造智慧數位服務新場景
韓國電信（KT）是韓國最具規模與影響力的綜合型資通訊集團之一。KT以電信服務為核心，事業版圖橫跨媒體、人工智慧（AI）、雲端、資安、金融與不動產等領域，媒體事業為KT近年重點發展方向之一，旗下涵蓋IPTV「Genie TV」、衛星電視「kt Skylife」、有線電視「kt HCN」，以及內容製作與投資單位「kt Studio Genie」與kt ENA。KT積極投入原創內容製作與國際合作，代表作品包括《非常律師禹英禑》、《綁架之日》、《白晝之月》、《偶像瘋子》、《善良的女人夫世彌》、《你的味道》等，並與Netflix、Amazon Prime Video等全球OTT平台合作，拓展海外市場。
未來會和凱擘大寬頻合作，提供其自製的原創影視內容，可望於台灣大哥大MyVideo平台上架，雙方也將在節目規劃、行銷推廣等層面進行合作，共同尋找符合市場需求的商業模式。
韓國電信執行副總金采喜(전무)表示，KT近年積極發展結合大型語言模型（LLM）的AI服務，將原本僅限於行動裝置的AI能力延伸至家庭電視場景，讓不同年齡層的用戶都能以自然語音方式輕鬆互動，將會是雙方未來合作的重要參考方向。KT也致力於邁向AICT（AI ICT）公司，透過與全球大型科技企業的策略性合作，目前已建立穩固的技術與建設基礎，在ICT、媒體與網路等核心領域持續推進以AI為驅動的創新，協助企業進行AI轉型，提升管理效率與服務品質。
雙方正積極評估人工智慧技術的整合應用，包括將KT在語音辨識、智慧推薦、對話式AI等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務。透過AI應用，期望進一步優化用戶互動體驗、提升服務效率，並為未來智慧家庭與數位服務發展創造更多可能性。
除了在數位內容與AI應用的合作，凱擘大寬頻也將與KT攜手導入其具代表性的Soundbar機上盒，主打「一機整合」的家庭娛樂概念，可同時提供Netflix、YouTube、MyVideo、HBO Max、Disney 等主流OTT平台內容，並搭載國際知名音響品牌Harman Kardon設備，支援Dolby Atmos高品質音效，以及強化人聲清晰度的Voice Boost功能，讓消費者在日常客廳環境中，也能享有更具包覆感與層次感的聽覺感受。
台韓攜手加速數位匯流 共創智慧生活新價值
凱擘大寬頻董事長王鴻紳表示，凱擘大寬頻提供優質的數位有線電視、光纖上網及多元智慧家庭加值服務，每年斥資數億元高規格同步歐美寬頻業者技術，成功協助台北市多家中小企業及不同公家單位導入智慧應用，同時建構商辦大樓、倉儲等智慧建築和數位校園環境，目前也推出高速對稱頻寬，結合新一代Wi-Fi7技術，提升同時多人、多設備上網穩定度，為家戶打造零死角連網環境，更與趨勢科技獨家合作推出網路守護家服務，保障用戶連網安全。
富邦集團電信媒體事業體包含台灣大哥大、台灣大寬頻以及凱擘大寬頻，此次合作備忘錄的簽訂，將成為雙邊未來擴大合作的基石。整體而言，KT集團已由傳統電信商成功轉型為結合電信、媒體、AI與數位平台的智慧型企業，不僅是韓國資通訊產業的關鍵支柱，也在亞洲數位轉型與AI創新領域中，扮演舉足輕重的角色。
