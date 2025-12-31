凱擘與趨勢科技獨家續約 強化居家網路防護網
(記者謝政儒綜合報導)根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，詐騙集團常藉由網路及社群平台，以交友、投資及求職等名義滲透至日常情境，誘使民眾不自覺落入詐騙陷阱。網路使用安全問題一直備受關注，凱擘大寬頻致力於提升用戶資安防護，再度宣布和世界級資安品牌「趨勢科技」獨家續約合作，延續「網路守護家」服務，為家庭中每位網路使用者建構一層強而有力的線上安全防護網。
近年來，因數位金融交易、社群平台互動及線上購物活動頻繁，網路詐騙案件與資安攻擊手法層出不窮。依據內政部警政署「165打詐儀錶板」資料顯示，114年1到11月，每月平均受理詐騙案件在1萬2千件以上，財損金額超過70億元，犯罪手法前三名分別為網路購物詐騙、假投資詐騙以及釣魚簡訊(惡意連結)詐騙。凱擘大寬頻領先業界，在連網數據機Cable modem上，將「趨勢科技」防毒防駭功能整合至「網路守護家」服務，完整保護全戶上網安全。除了防護個資外洩、阻擋詐騙網站及惡意病毒攻擊，還能過濾色情、暴力等不適當內容。其中的「網頁防護功能」，會在使用者點擊電子郵件、社群軟體、簡訊或網站連結時，主動偵測並解析網址安全性；一旦發現為詐騙或惡意網址，即時封鎖，避免使用者誤入陷阱，截至2025年10月，已成功攔阻976萬次的高風險惡意行為。
凱擘大寬頻表示，隨著詐騙手法日新月異，打造全面且主動的網路安全防線刻不容緩。延續自2024年起結合趨勢科技專業資安防護能力的「網路守護家」服務，提供業界首創依家庭成員分級設定，能夠即時過濾不當網站與影音，保護家中孩童及青少年，同時還能以分鐘為單位，彈性管理上網時間，避免小孩過度使用，而且只需要透過「網路守護家」APP，家中電腦、平板、手機等設備都能被安心防護。現在新申辦或是續約寬頻上網，就有機會免費體驗，守護網路安全。
數發部推動「網路詐騙通報查詢網」，讓民眾即時查詢、通報可疑網路詐騙訊息，並將可疑訊息交由各部會，確認為詐騙立刻通知平台下架。打詐、阻詐除了靠政府，民間專業技術的跨界合作，亦是守護每個家庭安全上網的重要基礎。凱擘大寬頻落實全民防詐，透過與資安專家趨勢科技獨家技術合作，提高用戶對網路詐騙與資安威脅的辨識能力，並持續進行網路優化升級，提供對稱的雙向高速寬頻服務，並結合新一代Wi-Fi技術，全面提升頻寬速率、穩定性與資訊安全，滿足新世代數位應用需求。
