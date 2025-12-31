凱擘與趨勢科技獨家續約 強化居家網路防護網

[Newtalk新聞] 愛立信發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」指出，最新全球行動產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來行動通訊市場的發展方向。報告指出，隨著5G獨立組網（SA）持續進展，差異化連接服務正加速邁向商用落地，同時推動全球固定無線接入（FWA）的方案多樣性，並成為奠定AI-RAN與6G發展的重要關鍵。 以下是報告重點摘要： 6G網路為AI原生，至2031年，預計先進國家的多數電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。 6G預計將採用獨立組網為唯一架構。目前，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。 AI-RAN透過開放式網路架構實現靈活部署，大幅提升未來網路效能；6G標準化進程已經啟動，全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。屆時，5G為主流技術，將佔全球用戶數的三分之二。 以下是報告完整內容： 全球5G成長加速 FWA與差異化連接服務續擴張 全球5G成長強勁，2025年第三季全球5G用戶數新增1.62億，並預計於年底達29億，占行動用戶總數的三分之一。全球5G滲透率預計於2027年超越4G，成為全球主

新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 1