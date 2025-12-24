凱擘董事長王鴻紳 接任台灣有線寬頻產業協會理事長

（中央社記者趙敏雅台北24日電）台灣有線寬頻產業協會（CBIT）今天改選理事長，由凱擘董事長王鴻紳接任。他表示，首要任務為防制猖獗的盜版機上盒侵害台灣視訊傳播產業，並持續爭取有線電視從過於嚴苛的規管鬆綁，與其他平台在公平基礎上競爭。

作為國內最主要的有線電視系統同業組織，CBIT今天改選第12屆新任理事長及理監事，由凱擘股份有限公司董事長王鴻紳出任理事長。

他表示，感謝前任理事長、台灣數位光訊科技集團總裁廖紫岑，在任內帶領產業積極與政府及各單位溝通，奠定方針使有線寬頻網路成為國家數位韌性一環，積極推動同業合作，落實智慧生活數位加值應用。

王鴻紳說，將在既有基礎上繼續努力，首要任務為持續與政府及執法單位、權利人共同合作，有效打擊盜版，尤其是猖獗的盜版機上盒，不僅威脅各國及台灣影視產業鏈的生存，國內外專家更已驗證，盒子本身暗藏資安與國安威脅，CBIT除了循現行司法途徑查緝，也盼向行政院陳情，建議行政院指派主責機關，比照兒少保護、打詐，採取更積極有效的解決對策。

另外，王鴻紳指出，有線電視（CATV）在OTT TV、IP TV等相同服務的競爭下，訂戶數持續8年、32季負成長，到2025年第3季，已跌破430萬戶。

他說，國際最大影音社群平台已開始經營套餐組合頻道，與CATV沒有差異，甚至積極搶食市場，國際最大影視串流平台在台灣已是單一最大收視平台，卻只有CATV受到法規嚴格規管，無法與其他平台公平競爭。

王鴻紳表示，台灣的法規應跟上全球化及匯流腳步，儘速檢討並對CATV鬆綁，才能讓有線電視、有線寬頻產業持續發展，並獲得轉型機會。他說，將延續有線寬頻智慧生活的願景，與會員合作深耕有線寬頻網路優質升級。

CBIT指出，王鴻紳在通訊傳播產業資歷逾30年，擁有美國新澤西州立羅格斯大學電機電腦博士學位，曾任香港中文大學助理教授、台灣大哥大代理技術長、凱擘公司總經理，近10餘年來掌舵電信、有線電視龍頭公司要職，不僅熟悉技術領域，也帶領業務及法規法務團隊。（編輯：楊蘭軒）1141224