凱文史貝西捲性侵沒戲拍 求名導給工作

66歲影帝凱文史貝西曾以《美國心玫瑰情》奪下奧斯卡影帝並參演過熱門影集《紙牌屋》，他在多年前遭到多名幕後工作人員跳出來指控性騷擾，之後便遭到業界封殺，儘管過去4名男子指控他性侵，他都獲勝訴，但另外還有3名男子控告他性侵，明年他將在倫敦民事法庭面臨相關指控。

凱文史貝西日前受訪時，才談到自己這十多年來因為訴訟燒掉大筆金錢，如今只能住在飯店、民宿，更希望好萊塢名導馬丁史柯西斯能提供他重返影壇的機會。不過如今他又有這3項指控需要面對，根據BBC報導，他已經在法庭上否認其中兩項新的民事訴訟，但針對第三項指控尚未提出答辯。

這次提出訴訟的3人中，Ruari Cannon選擇公開自己的身分提出指控，他控史貝西在2013年的一場派對中觸摸他的下體；當時Cannon正於老維克劇院演出，而史貝西擔任該劇院藝術總監。Cannon去年曾在紀錄影集《揭開史貝西》中出面。對此史貝西回應，只要能擁有足夠時間和正當平台為自己辯護，相關指控「禁不起檢驗」。