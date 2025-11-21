凱文史貝西自承無家可歸 性侵案勝訴後仍待東山再起

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）奧斯卡影帝凱文史貝西接受英國「每日電訊報」專訪時坦言，當年性侵指控所衍生的鉅額支出使他失去房產，現在他在飯店與民宿間漂泊、無家可歸，但相信自己終能獲得重返影壇的機會。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，凱文史貝西（Kevin Spacey）曾被控於1986年一場派對後猥褻男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp），但紐約陪審團2022年裁定他「無須承擔法律責任」；倫敦陪審團2023年也裁定，他被控性侵4名男子案9項罪名均不成立。

廣告 廣告

凱文史貝西談到，他過去這7年的開銷簡直是天文數字，嚴重入不敷出，「我現在住在飯店和Airbnb裡，工作在哪我就去哪，我確實無家可歸」，而且他的財務狀況「不太好」。

現年66歲的凱文史貝西曾以電影「美國心玫瑰情」（American Beauty）拿下奧斯卡獎最佳男主角獎，其他代表作包括電影「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）、美國政治影集「紙牌屋」（House of Cards）。

然而，凱文史貝西2017年遭安東尼瑞普指控曾於1986年對他施行性騷擾後，他接連被指控涉入其他性侵案，醜聞纏身。

凱文史貝西否認針對他不當或犯罪行為的指控並獲判勝訴，但好萊塢似乎還沒打算歡迎他歸隊。

凱文史貝西告訴每日電訊報（Daily Telegraph），他們正與一些希望他重返影壇且非常有影響力的人洽談，他認為業界似乎在等待某個德高望重、手握大權的人開綠燈。

因此，他覺得如果馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）或昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）等名導能打給他的經紀人，一切將迎刃而解，「我將深感榮幸與欣喜…，而且我相信會有這天的」。（編譯：洪培英）1141121