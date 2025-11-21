凱文史貝西自曝住旅館無家可歸 喊話馬丁史柯西斯助他重返好萊塢

影帝凱文史貝西被控侵犯後生活大受影響。（圖／路透）

兩屆奧斯卡金像獎得主凱文史貝西（Kevin Spacey），近日在接受《The Telegraph》採訪時透露，由於多項侵犯指控，導致他的好萊塢演藝事業崩盤，他現在處於「無家可歸」的狀態。

史貝西表示：「我現在住在飯店、Airbnb裡，哪裡有工作就去哪裡。我確實沒有家了，這就是我想解釋的……過去七年的花費是天文數字。我的收入微乎其微，擁有的都只出不進。」巨大的財務壓力與法律費用讓他痛失巴爾的摩房產。史貝西在2012年《紙牌屋》開拍以來，一直住在巴爾的摩。他早在2024年6月接受採訪時就曾透露，由於多項侵犯指控帶來的法律費用，讓他「欠下數百萬美元」，導致他在巴爾的摩的房產即將被取消抵押品贖回權（foreclosure）。

他當時表示：「我不確定我現在要去哪裡住……我無法支付我所欠的帳單。」自從2017年「#MeToo」運動爆發後，針對史貝西的指控和不當行為接踵而至，導致多起法律訴訟，包括2022年演員安東尼拉普（Anthony Rapp）一案，紐約陪審團裁定史貝西不需承擔責任，駁回了安東尼拉普對他的指控。2023年，英國法院裁定史貝西對四名控訴者的九項侵犯指控不成立；還有幾項其他指控和訴訟已被撤銷。

史貝西一直否認所有指控，盼望有人出手，幫他打破業界封殺。史貝西表示他對重返好萊塢抱持希望，並透露他的團隊正在接觸一些「極具權勢的人」來幫助他復工。他認為整個行業似乎在等待一個「具有極高尊重和權威地位的人」來給予他復出的許可：「所以，我的感覺是，如果馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）或昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）明天打電話給我的經紀人，這一切就會結束。」

其實去年有多位演員公開聲援史貝西重返好萊塢，包括莎朗史東（Sharon Stone），她稱史貝西是「天才」，並表示：「我迫不及待地想看到凱文重返工作崗位。」還有連恩尼遜（Liam Neeson），他表示：「我們的行業需要他，並且非常想念他。」

