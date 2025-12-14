凱文大贏？ 川普點名「兩位」Fed主席候選人

川普提名華許或哈塞特接任下一任聯準會主席一職。（圖／新華社）

美國總統川普12日接受華爾街日報專訪表示，下一任聯邦準備理事會（Fed）主席應就利率決策與他協商。而川普目前傾向提名華許（Kevin Warsh）或哈塞特（Kevin Hassett）接任此職。

川普受訪時表示，他傾向於明年選擇前聯準會理事凱文．華許或白宮國家經濟會議主席凱文．哈塞特擔任聯準會主席。川普表示，華許在他候選人名單中名列前茅。「我認為這兩位凱文（Kevin）都非常優秀」、「其他幾名人選也很不錯。」

川普最幾週一再暗示哈塞特越來越被視為最可能人選，但川普相關發言顯示，華許依然是強力競爭者。外傳川普10日在白宮與華許進行45分鐘會談，直言詢問若由他領導聯準會，是否能信賴他會支持降息。

川普表示：「他（華許）認為應該降息，而且我談過的每個人也都這麼想。」他指出，下一任聯準會主席，應該就利率決策與他諮詢。雖然總統通常不直接介入利率決策，川普表示：「我不認為他應該完全按照我們說的做，但我自認我的意見應該被傾聽。」

