凱旋國小勇闖全國四強 張勝德到校嘉勉小將

宜蘭市凱旋國小足球隊勇奪全國學童盃足球錦標賽，五年級男子組第四名，議長張勝德向小將們加油打氣及公開嘉勉。（張勝德提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣議會議長張勝德五日下午親赴宜蘭市凱旋國小，為榮獲「二０二五全國學童盃足球錦標賽」總決賽中，勇奪五年級男子組第四名的足球隊小將們加油打氣及公開嘉勉。

張勝德說，凱旋國小足球隊在歷經一個月的分區預賽後，以「東區第一名」的姿態挺進全國十六強總決賽。總決賽隊伍實力皆在伯仲之間，教練團原設定目標為八強，沒想到小將們展現出令人驚艷的戰鬥力。最令人動容的一役，是在晉級八強後遭遇傳統強權。教練團透露，孩子們的防守拼勁十足，硬是以２：２戰平對手，比賽過程中甚至不曾落後，最終透過PK賽獲勝，成功挺進全國四強。值得一提的是，這也是凱旋國小隊史第三次進入全國四強賽（兩次公開組、一次學校組），且三次都是以PK賽獲勝晉

級，歷史的巧合令人稱奇。

進入四強後，雖然首戰面對桃園建德，在賽前經過長時間的戰術分析與部署，防守聯動做得極好，可惜最後三分鐘被破門。季軍賽面對新竹興隆，凱旋國小更是率先破門，一路領先到比賽剩下五分鐘。張議長還說，儘管賽中被對手追平甚至逆轉，但教練團與孩子們均展現高度的運動家精神：「孩子你們踢出了一個精彩的比賽，為宜蘭縣足球寫下光榮一頁」。