凱旋跳蚤市場尾牙餐會 攤商齊聚分享營收喜悅

高雄市凱旋跳蚤市場舉辦尾牙餐會，在前鎮區鎮昌鎮榮活動中心席開卅桌，攤商齊聚一堂，由許芳瑞執行長主持。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市熱門市集凱旋跳蚤市場，卅一日晚上在前鎮區鎮昌鎮榮活動中心舉辦尾牙餐會，席開卅桌，攤商出席踴躍，齊聚一堂，展現凝聚力，分享營收喜悅，董事長曾繼輝期勉攤商攜手合作，以滿足消費者的需求，吸引大眾到市場探索和購物，再創更好的榮景。

凱旋跳蚤市場尾牙餐會由市場執行長許芳瑞主持，許芳瑞致詞感謝攤商朋友在過去一年中，對跳蚤市場的支持與共同努力，讓跳蚤市場能夠持續穩定發展，成為高雄市熱門市集，在每個週六及週日營造熱鬧氛圍，吸引了許多遊客和鄉親朋友前來尋寶探索和購物。

尾牙餐會安排商家自發演唱，台上台下互動熱烈，不時有歡樂掌聲響起，摸彩活動以現金代替傳統的獎品，從五百元小紅包到萬元，至少有近百人獲得，讓餐會掀起幾波高潮，董事長曾繼輝和應邀參加的賓客好幾人也自動加碼提供現金作為摸彩獎金，未能幸運獲獎的攤商於餐會結束也獲贈許芳瑞的伴手禮衛生紙一大包。

凱旋跳蚤市場位於前鎮區凱旋四路，當地的市議員蔡武宏及前資深議員蔡慶源率服務團隊、瑞南里長張木春、鎮東里長蔡川士、鎮昌里長王輝煌等多名在地里長都到場共襄盛舉，提供獎金摸彩，讓餐會充滿喜樂。包括前鎮區長黃伯雄、前鎮警察分局長黃元民、立委賴瑞隆市議員參選人黃敬雅等人也到場向攤商問好祝新年快樂。

凱旋跳蚤市場營業十週年，主要販售各類二手商品，尤其是古著衣服，價格相對便宜，吸引許多尋寶愛好者，市場內有多樣化的商品，包括衣物飾品、書報雜誌、五金、電器音樂、日常用品等，適合各類型的消費顧客。