凱渥名模王心恬政大碩士畢業 不捨「這一物」被收走

【緯來新聞網】凱渥旗下模特兒王心恬近日在社群平台宣布，已順利通過國立政治大學企業管理碩士在職專班（EMBA）文科資創組的論文口試，預計取得碩士學位，為其跨足學術與創業領域的重要里程碑畫下句點。而對於畢業後學生證不能繼續使用，她也逗趣地喊：「oh~no」

凱渥名模王心恬政大碩士畢業了。（圖／翻攝王心恬IG）

王心恬於2022年入學政大EMBA，當時備受關注。她表示，大學畢業後原本選擇投入職場，直至日後創立個人品牌後，為提升管理能力與專業知識，決定重返校園進修。期間，她需兼顧課堂學習與模特工作，包括參與課程、討論與個案研究，深入接觸行銷、財務、策略與經營管理等主題。



王心恬指出，EMBA學習歷程讓她能將課堂所學應用於品牌發展與凱渥（Catwalk）模特經紀業務，並促進她籌備中的新創計畫。與各行業背景同學交流，也使她獲得更多實務見解與靈感。



完成口試後，她感謝政大指導教授與口試委員的協助，也特別提及凱渥在她事業初期給予的支持，讓她無後顧之憂完成學業。她表示，雖然不認為這段經歷特別了不起，仍視其為人生中的重要成就。而對於畢業後就不能繼續用「學生證」，王心恬逗趣地喊：「oh No!」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《荒野機器人》在美首週票房奪冠 爛番茄新鮮度開出98

阿諾耍浪漫差點燒了男友家 驚人手藝嚇得屋主落荒而逃