凱渥萬聖節派對登場 王心恬夾邱勝翊和范姜之間超尷尬

王心恬以獵魔女團造型登場。（凱渥提供）

凱渥集團昨晚（29日）舉辦萬聖節派對，稍早前爆出出遭王子邱勝翊介入粿粿與范姜彥豐婚姻，精心打扮的王心恬是邱勝翊滑雪的好朋友，然而范姜曾是師弟，立場肯定尷尬！她當場結巴說：「是有一點，因為這樣有點不知道該說什麼。」她坦言看到新聞已炸裂，只能婉轉表示「如果已經有到法律程序的話，我們好像也不能說什麼。」

張榕容被背叛！扮包租婆見媒體傻眼了

凱渥藝人今卯足全力 打扮，張榕容更是扮成電影《功夫》裡的包租婆，神還原引起尖叫，她透露裝扮大約花了40分鐘，好笑的是，原本與同事說好要辦包租婆，沒想到大家紛紛背叛她，只有她扮成包租婆，「然後我進來的時候看到他們傻眼，我看到有媒體我也傻眼，以為這是一個公司內部活動。」引起大笑。

廣告 廣告

張榕容犧牲色相扮成包租婆。（凱渥提供）

王心恬趕緊問她要不要改妝成辣妹，張榕容直哀怨說「算了，我剛剛都已經這樣坐計程車了，我也沒什麼包袱了，就包租婆吧。」計程車司機也被她嚇到，「因為我剛剛說我要側門，因為我定點是在正門，我堅持要到側門，他也不敢多說什麼。」

凱渥萬聖派對凱渥集團董事長吳鋒。（凱渥提供）

盧以恩化身孤兒怨 獵魔女團沒缺席

盧以恩挑戰心理驚悚名作《孤兒怨》中的造型。（凱渥提供）

凱渥舉辦F.O.F 魔登懼樂部（Festival of Fear）今年的派對主題以展現時尚圈層的「暗黑魅力」為核心，盧以恩挑戰心理驚悚名作《孤兒怨》中的造型，超模王心恬則以全球狂熱的《獵魔女團》主角 Rumi 造型亮相，紅毯壓軸「暖聲情歌王」品冠驚喜登場，剛結束杭州演唱會行程的品冠，也特地前往參加凱渥年度萬聖節派對，驚喜現身紅毯，掀起全場驚呼。他幽默表示：「凱渥集團一年一度的盛會，肯定要趕來，終於可以換我當觀眾看演出了！」

品冠特地趕回台灣參與派對。（凱渥提供）

林辰唏難得可愛模樣現身。（凱渥提供）

雷嘉汭精心打扮十分吸睛。（凱渥提供）

雷嘉汭、林辰唏、AcQUA 源少年、翟浚安（POLARIX 成員）、陳至琦（F.F.O 成員）等藝人也以各自獨特風格詮釋萬聖節的時尚密碼。談及造型靈感，他們笑說：「每年就等這一天！」派對舞台氣氛熱烈。由人氣偶像翟浚安以勁歌熱舞揭開序幕，陳至琦與李呈恩接力演唱熱門曲目〈Soda Pop〉，緊接著 AcQUA 源少年以「天線寶寶」造型登場，帶來萬聖節限定舞台，重新詮釋其魅力舞曲〈Mmm...嗯〉。現場賓客意猶未盡，直呼：「明年還要來！」

凱渥萬聖派對眾星雲集AcQUA 源少年、翟浚安（POLARIX 成員）、陳至琦（F.F.O 成員）。（凱渥提供）

更多鏡週刊報導

3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐

粿粿離婚談判內容疑走漏 范姜彥豐「綠帽小丑」求償恐達3,000萬

坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」