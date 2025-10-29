凱渥萬聖節派對登場 王心恬夾邱勝翊和范姜之間超尷尬
凱渥集團昨晚（29日）舉辦萬聖節派對，稍早前爆出出遭王子邱勝翊介入粿粿與范姜彥豐婚姻，精心打扮的王心恬是邱勝翊滑雪的好朋友，然而范姜曾是師弟，立場肯定尷尬！她當場結巴說：「是有一點，因為這樣有點不知道該說什麼。」她坦言看到新聞已炸裂，只能婉轉表示「如果已經有到法律程序的話，我們好像也不能說什麼。」
張榕容被背叛！扮包租婆見媒體傻眼了
凱渥藝人今卯足全力 打扮，張榕容更是扮成電影《功夫》裡的包租婆，神還原引起尖叫，她透露裝扮大約花了40分鐘，好笑的是，原本與同事說好要辦包租婆，沒想到大家紛紛背叛她，只有她扮成包租婆，「然後我進來的時候看到他們傻眼，我看到有媒體我也傻眼，以為這是一個公司內部活動。」引起大笑。
王心恬趕緊問她要不要改妝成辣妹，張榕容直哀怨說「算了，我剛剛都已經這樣坐計程車了，我也沒什麼包袱了，就包租婆吧。」計程車司機也被她嚇到，「因為我剛剛說我要側門，因為我定點是在正門，我堅持要到側門，他也不敢多說什麼。」
盧以恩化身孤兒怨 獵魔女團沒缺席
凱渥舉辦F.O.F 魔登懼樂部（Festival of Fear）今年的派對主題以展現時尚圈層的「暗黑魅力」為核心，盧以恩挑戰心理驚悚名作《孤兒怨》中的造型，超模王心恬則以全球狂熱的《獵魔女團》主角 Rumi 造型亮相，紅毯壓軸「暖聲情歌王」品冠驚喜登場，剛結束杭州演唱會行程的品冠，也特地前往參加凱渥年度萬聖節派對，驚喜現身紅毯，掀起全場驚呼。他幽默表示：「凱渥集團一年一度的盛會，肯定要趕來，終於可以換我當觀眾看演出了！」
雷嘉汭、林辰唏、AcQUA 源少年、翟浚安（POLARIX 成員）、陳至琦（F.F.O 成員）等藝人也以各自獨特風格詮釋萬聖節的時尚密碼。談及造型靈感，他們笑說：「每年就等這一天！」派對舞台氣氛熱烈。由人氣偶像翟浚安以勁歌熱舞揭開序幕，陳至琦與李呈恩接力演唱熱門曲目〈Soda Pop〉，緊接著 AcQUA 源少年以「天線寶寶」造型登場，帶來萬聖節限定舞台，重新詮釋其魅力舞曲〈Mmm...嗯〉。現場賓客意猶未盡，直呼：「明年還要來！」
更多鏡週刊報導
3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐
粿粿離婚談判內容疑走漏 范姜彥豐「綠帽小丑」求償恐達3,000萬
坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」
其他人也在看
坣娜胰臟癌離世 丈夫薛智偉承受兩任妻病逝傷痛
坣娜因胰臟癌在10月16日辭世，據傳她低調要求親人封鎖消息，去世時丈夫薛智偉陪伴在旁。而薛智偉先後兩任妻子都不敵病魔，比他提早離開人世，讓人鼻酸。鏡週刊Mirror Media ・ 33 分鐘前
坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」
今（29日）晚傳出坣娜已在10月16日離開人世，死因疑因為紅斑性狼瘡復發，隨後又有消息指出，她實際是因不敵胰臟癌辭世，整個過程相當低調，甚至要求親人不得對外透露，據悉，她最後一刻丈夫薛智偉陪伴在側。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
粿粿當小S面喊「不會出軌」！片段被挖出太經典 星座專家下秒狠打臉
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網友挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》時，粿粿相當肯定自己不會出軌，被星座專家當場打臉，大批網友瘋狂朝聖該片段。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿出軌美國行露餡！范姜彥豐控「友人幫隱瞞」 王子節目中曾1句自爆
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，過往兩人的蛛絲馬跡也通通被網友挖出，王子曾在節目中自爆，除了公開的那任女友之外，「沒有和女朋友單獨約會過」。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
他是誰？羅浮宮竊案「超帥偵探」爆紅全網瘋傳！ 真相超反轉
羅浮宮日前發生珠寶竊案，震驚全球。案發後，一張現場照片在網路上瘋傳，畫面中法國警方正封鎖現場，一名打扮復古、氣質出眾的男子恰好走過，瞬間成為焦點。網友紛紛猜測他是參與辦案的偵探，如今他的真實身分終於曝光！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
閃兵海嘯恐團滅／Energy「閃兵」代價近億元 他跌落神壇恐遭索鉅額賠償金
Energy回歸後，一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，聲勢比當年更盛，各方邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
2025全球最愛韓國演員TOP 10公布：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
王子被爆當粿粿小王！過往情史曝光 僅認愛過香港女星鄧麗欣
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導粿粿和范姜彥豐日前才傳出婚變消息，不料今（29）日范姜彥豐突然在社群上發文指控，王子邱勝翊介入自己和粿粿的婚姻，讓他...FTNN新聞網 ・ 17 小時前