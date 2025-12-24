凱特哈德森婉拒演《蜘蛛人》瑪莉珍 擦身漫威23年後曝心情

好萊塢女星凱特哈德森（Kate Hudson）近來忙著宣傳新片《Song Sung Blue》，她也以該片入圍金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角。她受訪時透露，曾婉拒山姆雷米（Sam Raimi）執導的《蜘蛛人》，最後將「瑪莉珍」一角由克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）飾演。

凱特哈德森在節目《Watch What Happens Live》中表示：「這很有趣，當人們提起這些往事時，其實聊起來並不會感到很自在，因為最終演出那部電影的人就是最合適的人選。」她認為人生的境遇就是會按部就班地發生，而她的確拒絕過《蜘蛛人》，「現在回想起來，我確實會心想『能演出《蜘蛛人》電影應該會很不錯』。」

克絲汀鄧斯特當年接演《蜘蛛人》中的「瑪莉珍」。（圖／Getty）

但當時凱特哈德森拍了另一部電影《關鍵時刻》，因此結識了希斯萊傑（Heath Ledger），兩人因此成為好友，「我也獲得了一段原本絕不可能擁有的經歷，所以內心深處我覺得，生命就是會照著它該有的樣子發生，對此我充滿感激。不過我確實會想，能飾演那個角色（瑪莉珍）應該會很有趣。」

《關鍵時刻》也於2002年上映，就接在《蜘蛛人》上映幾個月後，但評價褒貶不一，製作成本為3500萬美元，最終票房為2980萬美元。雖然未能成為漫威的一員，但凱特哈德森相當豁達，她還透露，自己曾多次拒絕過那些想讓她與母親歌蒂韓（Goldie Hawn）同台演出的電影邀約，「那個劇本必須要非常有趣才行，它必須以一種與眾不同的方式打中我們。我們確實考慮過（合作），只是目前還沒讀到合適的劇本，我們還沒找到那個最佳的契機。」

凱特哈德森和希斯萊傑當年因合作結為好友。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導