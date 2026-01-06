凱特哈德森《悠唱藍調》情感真摯動人 休傑克曼：能融化你的心

記者王丹荷／綜合報導

休傑克曼、凱特哈德森主演改編自真實故事、激勵人心的電影《悠唱藍調》，描述1對時運不濟的音樂家夫妻檔組了個歡樂的尼爾戴門致敬樂團，證明尋找愛情和追逐夢想永遠都不嫌晚。凱特哈德森飾演的女主角「克萊兒」大膽奔放又充滿張力，情感真摯動人，精采演出也讓她獲得金球獎音樂或喜劇類最佳女主角提名。

導演克雷格布魯爾與凱特相識多年，早在劇本初期便直覺認定，她正是能駕馭這個複雜角色的人。他 表示，要飾演克萊兒有著無法迴避的條件，演員必須真的會唱歌，也必須讓女性觀眾相信，她是1位真實的母親，能在追逐夢想的同時，兼顧準備午餐、接孩子放學等生活瑣事。

選角過程中，克雷格布魯爾剛好看到一集《CBS新聞週日早晨》，凱特哈德森在訪談中說：「我受夠了等戲約上門，我要去唱歌了。」那一刻他立刻明白，「克萊兒就是她。」訪談中，她談到兒子高中畢業時忍不住哽咽，讓他更加確信，她不只是適合這個角色，更是位真正的母親，毫無疑問就是克萊兒的不二人選。

凱特哈德森也回憶第1次讀到劇本時的心情，當下不自覺地流下眼淚，她表示，在當今已很少看到這類型電影的情況下，能夠讀到這樣1部即將被拍成電影的劇本，令她感到不可思議。她也提到，自從21、22歲第1次與克雷格布魯爾見面後，就一直期待能與他合作。多年過去，彼此累積了豐富的生命經驗，終於能在此刻攜手拍電影，讓她感到無比感動。

她表示：「你會遇到這樣的人，他們的境遇不一定會左右他們生活的方式。他們熱情洋溢、活力十足地過生活，相信一切都會越來越好，克萊兒就是如此。但她也有另一面，她可以情緒高昂、活力四射，但也會陷入低谷。」當1場意外徹底改變了克萊兒的人生，「雷霆閃電」雙人組突然垮掉，她性格中的陰暗面也隨之顯露出來。

休傑克曼也大讚搭檔表示：「我完全沒想到她把這個角色演得如此鮮活，她在片場的表現令人驚艷，不僅營造出絕佳的拍攝氛圍，也帶來無限的歡樂，她完全投入其中。凱特哈德森塑造的這個角色簡直太神奇了，能融化你的心。」《悠唱藍調》1月16日在臺上映。

