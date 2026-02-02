凱特王妃同款「麂皮手提包」被買光！英國小眾品牌，萬元價好入手，熱愛程度近包色
凱特王妃的包款選擇向來耐人尋味，比起高調炫耀奢華，她更偏好親民定價、支持英國本土或小眾設計師品牌，展現高度一致的個人風格與價值觀。近期她在公開行程中背的一款棕色麂皮包，因為線條簡約、質感高級，被不少網友誤認為是愛馬仕柏金包，但其實來自英國小眾品牌 DeMellier，接著帶你來認識。
英國小眾品牌 DeMellier Hudson 麂皮包
凱特王妃近期多次著用的正是來自英國小眾品牌 DeMellier 小款 Hudson 摩卡麂皮棕色的款式，小巧卻極具存在感。Hudson 系列以俐落結構與柔軟麂皮形成對比，中央皮革翻蓋搭配磁扣設計，讓包型在日常使用中依舊維持挺度與安全性。內部配置拉鍊口袋，可妥善收納貴重物品，側邊可擴展隔層則為忙碌生活保留彈性空間。
這款包採用符合道德規範的義大利金級皮革手工製作，搭配標誌性皮帶與鍍金鎖扣，既可斜背也能手提，詮釋出低調貴氣的英倫優雅。DeMellier Hudson 麂皮包，NT.17,281。
認識英國小眾品牌 DeMellier
DeMellier 由Mireia Llusia-Lindh創立於倫敦，曾在多國生活且曾在 Burberry 和 LVMH集團工作的經驗，以「現代女性的日常包款」為核心理念，致力於打造能在生活中長久陪伴的經典設計。品牌從不追逐浮誇潮流，而是專注於比例、結構與實用性，讓包款能自然融入各種穿搭場景。
更重要的是，品牌長期與義大利工坊合作，選用符合道德與永續標準的皮革生產，讓設計不只好看，也兼顧責任與價值，這也是它能在小眾市場中持續累積忠實支持者的關鍵原因。
不只凱特王妃！超模、巨星都愛DeMellier
DeMellier 能迅速累積聲量，除了設計耐看，名人加持同樣功不可沒。包括凱特王妃、 Jessica Alba、超模Elsa Hosk⋯等人都曾在私服或公開場合背上 DeMellier 包款。這種被看見卻不喧嘩的曝光方式，正好呼應品牌低調高質感的定位。再加上多數包款以城市命名，像是 London、New York、Stockholm、Tokyo⋯，不僅增添故事性，也讓每一款包彷彿承載不同生活場景，成功吸引追求品味與質感的時尚消費者。
凱特王妃同款：DeMellier Nano Montreal Bag
在麂皮 Hudson 成為話題之前，凱特王妃其實更常背 Nano Montreal Bag，尤其是焦糖色搭配金釦的版本，堪稱秋冬穿搭的萬用解答。Nano Montreal 以小巧比例重新詮釋迷你包，包身線條俐落，卻保留足夠容量，可放入手機、鑰匙、卡片等日常必需品。
可拆卸、可調節的斜背肩帶，搭配管狀頂部提把，讓包款能在斜背、肩背與手提之間自由切換。兼顧實用與優雅，也難怪成為凱特王妃高頻率使用的經典款。Nano Montreal Bag，NT.13,742。
DeMellier包款推薦：The New York Shoulder 東西包
DeMellier 許多包款靈感來自創辦人旅居世界各地的生活經驗，其中 The New York Shoulder 東西包便是以城市輪廓為靈感延伸的代表作。修長的 East-West 包型，搭配俐落線條與柔軟皮革，呈現出摩登卻不張揚的都會感。標誌性的誇張提把與束帶細節，讓整體設計更具辨識度，同時保有品牌一貫的優雅氣質。內部空間寬敞，拉鍊設計提升安全性，非常適合日常通勤或長時間外出，是一款兼顧造型與機能的城市系包款。The New York Shoulder，NT.16,448。
DeMellier台灣買得到嗎？
DeMellier 在台灣還沒有正式櫃位，主要透過官網線上購買的方式入手。另外台灣複合式選品店LIGHTWELL 也取得授權販售，價格不會跟官網上差太多，能省去跨境手續繁瑣流程！
封面圖片來源：katemiddletonstyle、DeMellier
更多女人我最大報導
許路兒IG「黑色包包」清單：蝴蝶結包是Dior爆款、BV水桶包超能裝，貴婦愛牌肩背包萬元收
藍心湄、王彩樺節目公然搶包！全為這顆「超限量Coach」櫃上斷貨款、更是超模愛用包！
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 265則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 58則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 16則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 48則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 28則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 44則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 52則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 17則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 104則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 146則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121則留言
財從天上來！「4星座」正偏財運雙旺 獅子座是吸金黑洞
邁入2026年丙午馬年的首月底，隨著月亮與象徵擴張、幸運的「第一大吉星」木星在星空精準合相，一股充滿生機的能量正橫掃財帛宮。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，這股能量會帶來富足感，未來1個月將對4星座產生影響，迎來資產增值的黃金期。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4則留言