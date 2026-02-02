凱特王妃同款「麂皮手提包」被買光！英國小眾品牌，萬元價好入手，熱愛程度近包色

以為是柏金包！凱特王妃英國小眾包 DeMellier 萬元價

凱特王妃的包款選擇向來耐人尋味，比起高調炫耀奢華，她更偏好親民定價、支持英國本土或小眾設計師品牌，展現高度一致的個人風格與價值觀。近期她在公開行程中背的一款棕色麂皮包，因為線條簡約、質感高級，被不少網友誤認為是愛馬仕柏金包，但其實來自英國小眾品牌 DeMellier，接著帶你來認識。

英國小眾品牌 DeMellier Hudson 麂皮包

圖片來源：katemiddletonstyle、DeMellier

凱特王妃近期多次著用的正是來自英國小眾品牌 DeMellier 小款 Hudson 摩卡麂皮棕色的款式，小巧卻極具存在感。Hudson 系列以俐落結構與柔軟麂皮形成對比，中央皮革翻蓋搭配磁扣設計，讓包型在日常使用中依舊維持挺度與安全性。內部配置拉鍊口袋，可妥善收納貴重物品，側邊可擴展隔層則為忙碌生活保留彈性空間。

圖片來源：katemiddletonstyle

這款包採用符合道德規範的義大利金級皮革手工製作，搭配標誌性皮帶與鍍金鎖扣，既可斜背也能手提，詮釋出低調貴氣的英倫優雅。DeMellier Hudson 麂皮包，NT.17,281。

認識英國小眾品牌 DeMellier

圖片來源：DeMellier

DeMellier 由Mireia Llusia-Lindh創立於倫敦，曾在多國生活且曾在 Burberry 和 LVMH集團工作的經驗，以「現代女性的日常包款」為核心理念，致力於打造能在生活中長久陪伴的經典設計。品牌從不追逐浮誇潮流，而是專注於比例、結構與實用性，讓包款能自然融入各種穿搭場景。

圖片來源：DeMellier

更重要的是，品牌長期與義大利工坊合作，選用符合道德與永續標準的皮革生產，讓設計不只好看，也兼顧責任與價值，這也是它能在小眾市場中持續累積忠實支持者的關鍵原因。

不只凱特王妃！超模、巨星都愛DeMellier

DeMellier 能迅速累積聲量，除了設計耐看，名人加持同樣功不可沒。包括凱特王妃、 Jessica Alba、超模Elsa Hosk⋯等人都曾在私服或公開場合背上 DeMellier 包款。這種被看見卻不喧嘩的曝光方式，正好呼應品牌低調高質感的定位。再加上多數包款以城市命名，像是 London、New York、Stockholm、Tokyo⋯，不僅增添故事性，也讓每一款包彷彿承載不同生活場景，成功吸引追求品味與質感的時尚消費者。

凱特王妃同款：DeMellier Nano Montreal Bag

圖片來源：DeMellier

在麂皮 Hudson 成為話題之前，凱特王妃其實更常背 Nano Montreal Bag，尤其是焦糖色搭配金釦的版本，堪稱秋冬穿搭的萬用解答。Nano Montreal 以小巧比例重新詮釋迷你包，包身線條俐落，卻保留足夠容量，可放入手機、鑰匙、卡片等日常必需品。

圖片來源：katemiddletonstyle、DeMellier

可拆卸、可調節的斜背肩帶，搭配管狀頂部提把，讓包款能在斜背、肩背與手提之間自由切換。兼顧實用與優雅，也難怪成為凱特王妃高頻率使用的經典款。Nano Montreal Bag，NT.13,742。

DeMellier包款推薦：The New York Shoulder 東西包

圖片來源：DeMellier

DeMellier 許多包款靈感來自創辦人旅居世界各地的生活經驗，其中 The New York Shoulder 東西包便是以城市輪廓為靈感延伸的代表作。修長的 East-West 包型，搭配俐落線條與柔軟皮革，呈現出摩登卻不張揚的都會感。標誌性的誇張提把與束帶細節，讓整體設計更具辨識度，同時保有品牌一貫的優雅氣質。內部空間寬敞，拉鍊設計提升安全性，非常適合日常通勤或長時間外出，是一款兼顧造型與機能的城市系包款。The New York Shoulder，NT.16,448。

DeMellier台灣買得到嗎？

DeMellier 在台灣還沒有正式櫃位，主要透過官網線上購買的方式入手。另外台灣複合式選品店LIGHTWELL 也取得授權販售，價格不會跟官網上差太多，能省去跨境手續繁瑣流程！

封面圖片來源：katemiddletonstyle、DeMellier

