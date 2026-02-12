「凱特王妃在哪？」威廉王子獨訪沙國遭靈魂拷問！ 女童失望喊：下次帶家人來

威廉王子獨自出訪沙烏地阿拉伯，被當地的足球小將問「凱特王妃有來嗎？」（翻攝princeandprincessofwales IG）

英國威廉王子（Prince William）近日獨自到沙烏地阿拉伯，展開3天行程。他與當地的足球小將交流，被問到「凱特王妃在哪？」童言童語對話引發笑料。

凱特王妃沒來嗎？ 女童失望喊「喔…」全場笑翻！

威廉王子早前現身位於利雅德的Misk體育園區，與10至15歲的女子足球小將交流，了解沙國近年推動女性參與運動的成果。不過，小球員們雖然歡迎他，卻更關心另一件事。一名女孩舉手問道：「我有個問題。」威廉彎下身傾聽。女孩接著問：「凱特王妃有跟你一起來嗎？」

威廉王子與女子足球小將們交流，接受「橫樑挑戰」。（翻攝X@KensingtonRoyal）

威廉笑著回答：「沒有，她這次沒有來，很可惜。」女孩有些失望回應：「喔……」。另一名還子則建議威廉，下次帶著家人一起來，威廉回應：「他們一定會很喜歡這裡！你們願意教他們踢足球嗎？我的孩子們都很愛足球，但你們是另一個等級。」他還打趣說：「我看你們很快就會踢進世界盃，到時候會讓我覺得自己好老！」

3子女名字印上球衣！ 威廉相約世界杯再見？

活動現場氣氛熱絡，威廉更穿上球鞋，接受橫樑挑戰，3次射門雖未擊中橫樑，卻全數破網。他對孩子們說：「這是我第一次來沙烏地阿拉伯。有人去過英國嗎？那裡天氣不一樣，很冷又常下雨，但你們這裡總是陽光普照。祝你們踢球順利，持續練習，我們世界盃見！」

威廉（左）會晤沙國王儲穆罕默德賓沙爾曼（右）。（翻攝princeandprincessofwales IG）

臨別前，女孩們送給威廉沙國國家隊的球衣，還特別準備3件印有喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與路易王子（Prince Louis）名字的小尺寸球衣，給威廉帶回家。威廉表示：「我的孩子都很愛運動，能多參與、多活動，當然越好。」

威廉到AlUla的沙蘭自然保護區，會見護林員，了解野生動物保護、瀕危物種重新引入計畫。（@KensingtonRoyal IG）

這是威廉今年第一次的海外出訪行程，對他而言是一大外交考驗。他會晤沙國王儲穆罕默德賓沙爾曼（Mohammed bin Salman），代表英國政府深化雙邊關係。期間，有當地民眾質問他關於安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）與已故「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的爭議，對此威廉沒有回應。

