凱特王妃抗癌1年首度公開演說！ 「4枚戒指」戴上身藏滿滿寓意
英國凱特王妃（Princess Kate）在去年宣布罹癌後，於18日首次公開發表演說，身為細節控的她，左手無名指同時戴上4枚戒指，層層疊戴，象徵愛、重生與家庭力量，充滿意義。
抗癌後首次演說 凱特怎麼向商界喊話？
43歲的凱特18日在倫敦Salesforce Tower現身，與英格蘭前總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）一同出席由皇家基金會「幼兒早期商業工作小組」主辦的活動。該計畫是她長期投入的倡議之一，隸屬於她主導的「幼兒早期發展中心」（The Centre for Early Childhood），旨在推動企業在幼兒及家庭支持政策上的改革。
凱特身穿全新的Roland Mouret灰色褲裝、Knatchbull白色荷葉領上衣，腳踩Russell & Bromley黑色高跟鞋，手拿Smythson黑色托特包，配戴Mappin & Webb鑽石垂墜耳環，優雅幹練。
她向台下逾80名英國重量級企業領袖致詞，也是她抗癌1年多來首次發表演說。強調幼兒時期的愛與支持，決定一個人一生如何成長、如何茁壯。表示：「愛是我們生命中最重要的連結，在幼年期所感受到的愛，會成為韌性、歸屬感與情緒世界的基礎。」她同時感謝團隊在她生病期間撐起一切，說道：「每個付出關愛的人，都值得被看見與感謝。」
她為何同時戴上4枚戒指？ 背後藏什麼生命轉折？
根據《每日郵報》報導，這次亮相，凱特最吸睛的地方，莫過於她左手無名指上的「4層戒指」。不同於以往只戴黛安娜王妃的藍寶石訂婚戒，如今凱特則把她人生的重要時刻，全都疊戴在指尖上。
最外層的，是已故黛妃的經典藍寶石訂婚戒，象徵她與英國王室的連結。接著是威廉王子在2024年送給她的永恆戒（eternity ring），內圈鑲滿19顆鑽石與19顆藍寶石，象徵兩人當時迎來結婚13週年、也是她完成化療後「重啟人生」的象徵。
再往內，是2012年長子喬治（Prince George）出生後，威廉送給她的母親紀念戒，白金材質、細緻鋪鑲鑽石，低調卻充滿情感重量。最裡面的，是她結婚時所戴的威爾斯黃金婚戒，象徵婚姻承諾。
