凱特王妃抗癌2年！喊話病友「你不孤單」 40秒影片回顧康復之路

凱特王妃早前到皇家馬斯登醫院，與病友們交流。（翻攝The Royal Marsden NHS臉書）

英國凱特王妃（Kate Middleton）抗癌兩年，2月4日是「世界癌症日」，她在這天發布影片，回顧自身罹癌和康復的歷程。她坦言抗癌之路有恐懼與疲憊，但也有善意，支持人們繼續往前進。她也親自對病友喊話：「你並不孤單。」

為紀念世界癌症日，肯辛頓宮於當地時間下午5點釋出一段約40秒的影片，呈現凱特在2025年1月造訪皇家馬斯登醫院（The Royal Marsden）的畫面。該院是英國重要的癌症治療與研究中心，凱特與夫婿威廉王子（Prince William）共同擔任贊助人，而她也是在那次行程中，對外宣布自己已進入癌症緩解期。

抗癌不只恐懼與疲憊？ 凱特在世界癌症日說了什麼？

影片中，凱特親自念旁白，分享抗癌心路歷程。她說：「在世界癌症日這一天，我的心與所有正在面對癌症診斷、接受治療，或努力走在康復之路上的人同在。」她也指出，癌症的影響從來不只是落在患者身上，「癌症觸及無數生命，不只是病人，還包括一路陪伴在旁的家人、朋友與照護者」。

凱特坦言，親身經歷後，她才真正理解這段旅程的複雜與反覆。「正如所有經歷過的人所知道的，這並不是一條線性的道路，會有恐懼與精疲力竭的時刻，但也會出現力量、善意，以及深刻連結的瞬間」。強調照顧、理解與希望的重要性。最後她和病友們說：「請知道，你並不孤單。」

凱特在新影片中念旁白，畫面呈現她與病友交流的片段。（翻攝princeandprincessofwales IG）

回顧凱特的抗癌歷程，她2024年1月接受腹部手術，術後檢查發現罹癌。同年3月，她親自拍攝影片對外說明病情，透露進行預防性化療。當時她坦言，罹癌對家庭是極大的衝擊，夫妻倆期盼外界給予隱私，以保護3名年幼的孩子。

歷經近9個月治療後，凱特於2025年1月宣布病情進入緩解期，表示那是令人鬆一口氣的消息，但自己仍專注於康復。目前她已正常回歸王室公務。

