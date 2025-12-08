凱特王妃揪3子女「藍綠配」！7歲路易王子缺牙笑容復刻媽咪 「可愛筆跡」融化粉絲

路易王子在耶誕頌歌音樂會上，坐在媽媽凱特旁邊。（翻攝princeandprincessofwales IG）

耶誕節將至，英國凱特王妃（Kate Middleton）日前在西敏寺舉行年度耶誕頌歌音樂會。她與夫婿威廉王子（Prince William）帶著3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及7歲的路易王子（Prince Louis）亮相。3個孩子都長大不少，喬治越來越像小紳士，夏綠蒂公主的打扮向已故的黛妃致意，而路易則以可愛的童趣筆跡，融化大批粉絲。

夏綠蒂公主的穿搭也有看點？ 致敬黛妃延續經典

根據《每日郵報》報導，音樂會當天外頭擺有「善意之樹」（Kindness Tree），樹上掛滿紅色紙鏈裝飾，上面寫了上百則手寫訊息與名字。小王子、小公主們也親手將寫有自己名字的紙條繫上樹枝。其中，年紀最小的路易童稚的筆跡曝光，被許多粉絲大讚純真又可愛。

凱特王妃、威廉王子一家五口出席耶誕頌歌音樂會，一家人只有她穿綠色，其他人穿藍色。（翻攝princeandprincessofwales IG）

路易王子站在媽媽身旁。（翻攝princeandprincessofwales IG）

路易的可愛字跡曝光。（翻攝Daily Mail）

等3兄妹掛上紙鏈後，凱特親切將手放在孩子們肩上，引導孩子們完成儀式。喬治與路易都穿深色西裝與綠色領帶，顯得正式。夏綠蒂則穿一身海軍藍絨布洋裝，搭配白色蕾領設計，氣質端莊。這套造型讓人聯想到她的祖母戴安娜王妃，也想到她媽咪凱特過去的一些造型。戴妃生前曾多次穿著相似領型的洋裝，夏綠蒂的穿搭被認為是延續王室女性的經典風格。

許多網友看到路易露出缺牙笑容，坐在媽媽身旁的模樣，大讚：「他的笑容和他媽媽一模一樣」「路易和凱特在一起的樣子實在太可愛了」「每次看到王室成員這樣的畫面，我的心都要融化了」「路易小王子！他真的長大好快！」

夏綠蒂的穿衣風格讓人想到黛妃，跟媽媽凱特也相似。（翻攝katemiddletonprincessofwalesuk IG）

路易坐在媽媽凱特旁邊，笑容可愛。（翻攝princeandprincessofwales IG）

路易王子跟凱特王妃小時候簡直一模一樣。（翻攝katemiddletonprincessofwalesuk IG）

母子神韻像到什麼程度？ 凱特的致詞說了什麼？

身為時尚焦點，凱特當天的造型也備受關注，一家五口中只有她穿綠色，其他人都穿藍色，「綠藍配」格外顯眼。她穿愛牌Catherine Walker訂製深綠色大衣，搭配Troy London森林綠人造皮草領片，內穿Miu Miu紅綠格紋百褶裙，腳踩Ralph Lauren黑色麂皮高跟長靴，佩戴Robinson Pelham星星白金鑽石耳環，呼應耶誕節氛圍。

今年是凱特王妃第5度舉辦耶誕頌歌音樂會，共1,600名賓客受邀，嘉賓包括奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Elizabeth Winslet）、英國歌手凱特瑪露（Katie Melua）等名人。凱特王妃在致詞信中提到，耶誕節提醒人們「生命是如何緊密相連」，即使世界有時顯得破碎不安，也要記得向彼此伸出援手。同時讚揚英國各地為社區付出的無名英雄，向受邀者致意，感謝他們為他人帶來的改變。整場活動將於平安夜和耶誕節在《ITV》播出。

