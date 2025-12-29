凱特王妃攜10歲夏綠蒂公主「母女鋼琴首秀」！ 作曲家驚喜點評：好得不得了
英國凱特王妃（Kate Middleton）和10歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）在平安夜獻出「母女鋼琴合奏」首秀，一起演出蘇格蘭作曲家艾爾蘭德庫珀（Erland Cooper）創作的樂曲〈Holm Sound〉。庫珀事後透露，他感到相當驚喜，更表示凱特母女幾乎不需要任何指導，「早就好得不得了」。
為何連作曲家都驚喜？
凱特王妃主持的耶誕頌歌音樂會，在平安夜於《ITV1》電視台播出。節目中穿插一段事前錄製的凱特母女鋼琴演出畫面，該段並未於頌歌音樂會當天在西敏寺現場播放。可見凱特和夏綠蒂並肩坐在鋼琴前，凱特彈奏左手聲部，夏綠蒂負責右手主旋律，母女時不時對視微笑，互動溫馨。
庫珀近日接受《BBC》訪問表示，在得知凱特和夏綠蒂要演奏自己創作的樂曲時，他感到又驚又喜。也透露，能受邀前往溫莎城堡，親眼見證凱特母女演奏，是一次非常難忘的經驗。
樂曲背後藏著母性巧合？
庫珀透露，他年初曾與凱特聊過這首曲子，知道她平時會和家人一起彈奏，但完全沒想到，這次會以正式演出的形式呈現。他說：「我完全不需要給任何方向，她們已經彈得非常好了。」笑說自己比較像在旁邊加油的啦啦隊。
庫珀也稱讚夏綠蒂「非常有自信」，形容她彈鋼琴時自然大方、音色優美，毫不怯場。他補充說，在攝影團隊與作曲家本人面前演出，應該是會讓人緊張的，但凱特母女彈了幾遍，狀態始終穩定。
此外，這首〈Holm Sound〉原本是庫珀為母親創作的作品，巧的是，他母親的名字也叫Charlotte夏綠蒂。樂曲主題圍繞「母性」與世代間的情感連結，描寫孩子、母親與祖母之間，像圓環一樣相互映照的生命歷程。庫珀表示，這個意涵，與凱特母女同台演出，更顯得別具意義。
更多鏡週刊報導
「黛安娜奶奶會以你為榮」12歲喬治王子反應曝光 路易「搶爸爸糖果」全場笑翻
12歲喬治王子承襲媽咪凱特風範！ 「一千塊上衣」被秒殺賣光了
哈利王子、梅根「第11位公關走人」！ 卡戴珊生日照爭議成導火線
其他人也在看
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 93
「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她
日本前AV女優三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊，首度亮相即掀起高度話題。上周末一連兩掌主場賽事登場應援，場邊瞬間湧現大量鏡頭，不少球迷高舉手機捕捉畫面，甚至連主持人張立東以及百萬YouTuber中指通都到場，讓比賽現場一度宛如大型攝影會，不過也有網友提出一個「地獄話題」造成熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 28
林俊傑認愛網紅七七帶回家見爸媽 「過的很開心」撇懷孕傳聞
金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 104
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
王月昏迷緊急開顱！兒簽放棄急救同意書…將再動刀「淚揭最大遺願」
60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，今（29）日首度公開原因，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，足見情況危急。而她在加護病房昏迷5天後順利甦醒，隨後轉回一般病房，如今病榻照也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 20
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 65
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 74
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她
林俊傑（JJ）出道22年首度公開認愛，今（29）日大方分享與小20歲中國網紅「七七」（Annalisa）同框照，女方與他的家人互動自然，外界也解讀雙方關係穩定，晉升「天王嫂」指日可待。回顧林俊傑出道以來情史，曾與「S.H.E」田馥甄（Hebe）、「天氣女孩」林采薇（Yumi）、模特兒陳立泠等人傳出緋聞，感情動向備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 170
58歲「玉女掌門人」開唱需靠助理攙扶 零濾鏡真實樣貌曝
香港藝人周慧敏有著「玉女掌門人」封號，即便已經58歲，依舊維持著凍齡臉蛋及窈窕身材，近來在大陸忙著巡演的她，被發現必須靠著助理攙扶上台，健康狀況疑似亮起紅燈。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 10
孫淑媚辣成台版Jennie！4字招認保養秘訣 苗可麗體罰翁倩玉嚇到自罵：大逆不道
75歲的國寶級金馬影后翁倩玉相隔47年演出台片《陽光女子合唱團》，28日與陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等主要演員出席首映。翁倩玉因在片中演女受刑人，被飾演戒護科科長的苗可麗要求交互蹲跳50下，苗可麗驚呼自己真的是「大逆不道」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
影／小哈利「3頂尖大學全考上」 伊能靜驕傲誇：就是小學霸
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人庾澄慶及伊能靜的透露兒子小哈利（庾恩利），2023年從紐約大學導演系畢業，而伊能靜先前與兒子合體直播時，也提到他過去考...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 15
申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它
從公開戀情到一路相伴至今，申敏兒與金宇彬這段「神仙情侶」的愛情長跑，終於迎來最浪漫的章節，兩人正式完婚的消息一出，對時尚迷來說，最值得細看的一點除了「他們結婚了」，當然不會少了女神在重要時刻到底穿了什麼？這次申敏兒兩套不同風格的婚紗：一套簡marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪
歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。如今演藝圈王牌經紀人孫德榮（孫總）也出手了，他發布影片痛批：「不得不駡的假大牌 王Aden現在也環境已經不如已往！怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 14
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情+追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 3
《驕陽似我》成年底現偶熱度神話 宋威龍英雄救美趙今麥！卻慘遭吐槽：降智
宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》開播就受矚目，為平台年底帶來現偶（現代時裝偶像劇）「熱度神話」，相關話題頻頻衝上微博熱搜。不過網友也挖出一些情節太過浪漫、不切實際，吐槽讓人很出戲。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 1