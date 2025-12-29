凱特王妃攜10歲夏綠蒂公主「母女鋼琴首秀」！ 作曲家驚喜點評：好得不得了

夏綠蒂公主和凱特王妃一起彈鋼琴。（翻攝Andrew Parsons／Kensington Palace ）

英國凱特王妃（Kate Middleton）和10歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）在平安夜獻出「母女鋼琴合奏」首秀，一起演出蘇格蘭作曲家艾爾蘭德庫珀（Erland Cooper）創作的樂曲〈Holm Sound〉。庫珀事後透露，他感到相當驚喜，更表示凱特母女幾乎不需要任何指導，「早就好得不得了」。

為何連作曲家都驚喜？

凱特王妃主持的耶誕頌歌音樂會，在平安夜於《ITV1》電視台播出。節目中穿插一段事前錄製的凱特母女鋼琴演出畫面，該段並未於頌歌音樂會當天在西敏寺現場播放。可見凱特和夏綠蒂並肩坐在鋼琴前，凱特彈奏左手聲部，夏綠蒂負責右手主旋律，母女時不時對視微笑，互動溫馨。

廣告 廣告

庫珀近日接受《BBC》訪問表示，在得知凱特和夏綠蒂要演奏自己創作的樂曲時，他感到又驚又喜。也透露，能受邀前往溫莎城堡，親眼見證凱特母女演奏，是一次非常難忘的經驗。

凱特王妃和夏綠蒂公主一起彈鋼琴。（翻攝Andrew Parsons／Kensington Palace）

樂曲背後藏著母性巧合？

庫珀透露，他年初曾與凱特聊過這首曲子，知道她平時會和家人一起彈奏，但完全沒想到，這次會以正式演出的形式呈現。他說：「我完全不需要給任何方向，她們已經彈得非常好了。」笑說自己比較像在旁邊加油的啦啦隊。

蘇格蘭作曲家艾爾蘭德庫珀。（翻攝Erland Cooper IG）

庫珀也稱讚夏綠蒂「非常有自信」，形容她彈鋼琴時自然大方、音色優美，毫不怯場。他補充說，在攝影團隊與作曲家本人面前演出，應該是會讓人緊張的，但凱特母女彈了幾遍，狀態始終穩定。

此外，這首〈Holm Sound〉原本是庫珀為母親創作的作品，巧的是，他母親的名字也叫Charlotte夏綠蒂。樂曲主題圍繞「母性」與世代間的情感連結，描寫孩子、母親與祖母之間，像圓環一樣相互映照的生命歷程。庫珀表示，這個意涵，與凱特母女同台演出，更顯得別具意義。

更多鏡週刊報導

「黛安娜奶奶會以你為榮」12歲喬治王子反應曝光 路易「搶爸爸糖果」全場笑翻

12歲喬治王子承襲媽咪凱特風範！ 「一千塊上衣」被秒殺賣光了

哈利王子、梅根「第11位公關走人」！ 卡戴珊生日照爭議成導火線