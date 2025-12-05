凱特王妃登場宛如艾莎女王！「矢車菊藍」國宴造型掀熱議 首戴東方圓環冠冕氣場全開

凱特王妃以象徵德國國花的矢車菊藍晚禮服亮相國宴，初次佩戴東方圓環冠冕，氣場十足。（圖／達志／美聯社，下同）

德國總統法蘭克-華特．史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）與夫人日前抵達英國，展開為期三天的國事訪問，這是德國時隔27年再度以最高規格訪英。英國王儲威廉與凱特王妃親自到機場迎接，晚上則由查爾斯國王與卡蜜拉王后主持國宴，王室女性成員盛裝出席，成為全球矚目焦點。凱特王妃此次展現「藍色時尚外交」，全日以矢車菊藍（德國國花代表色）為主色調，從日間接機禮服到晚間國宴晚裝，一氣呵成展現外交與時尚並重的服裝美學。

凱特王妃與威廉王儲於機場親迎德國總統夫婦，禮服選色與細節藏有巧思，展現時尚外交。

從外電照片可見，接機時，凱特穿著Sarah Burton為Alexander McQueen設計的藍色大衣，搭配Burberry黑色洋裝與Juliette Botterill帽飾，腳踩麂皮長靴，佩戴黛安娜王妃傳承的藍寶石鑽石耳環及威爾斯親王羽毛胸針，象徵身份。

晚宴上，凱特王妃換上Jenny Packham設計的藍色亮片斗篷晚禮服，閃耀動人，被讚為史上最夢幻造型。最大亮點為她首次公開佩戴的「東方圓環冠冕」（Oriental Circlet Tiara），該王冠由出身德國的阿爾伯特親王設計，融合莫臥兒式拱門、蓮花花瓣等元素，原鑲嵌蛋白石，後因維多利亞女王認為不吉利改為紅寶石與鑽石，象徵文化融合與王室傳承。

除了凱特王妃，卡蜜拉王后則選穿英國設計師Fiona Clare的湖水綠刺繡花卉禮服，襯托其膚色氣色，頭戴「大不列顛及愛爾蘭少女」王冠（Girls of Great Britain and Ireland Tiara），並佩戴伊莉莎白女王生前最愛的祖母綠鑽石項鍊，盡顯王后風範。

卡蜜拉王后選穿湖水綠刺繡禮服，佩戴伊莉莎白女王生前最愛的祖母綠項鍊與鑽石王冠，展現皇后風範。

該王冠由Garrard打造，鑲嵌滿鑽，目前估值達85萬英鎊（約新台幣3.6億元），與項鍊同樣皆為伊莉莎白女王象徵性珠寶。卡蜜拉王后這身裝扮，讓她在王室象徵性與氣勢上與凱特王妃並肩，被認為是經典與現代的完美交會。

根據《每日郵報》等外媒引述王室觀察者說法，凱特此舉以英國設計致敬德國文化，亦強調王室世代延續與外交細膩度，被譽為「教科書級時尚外交」，展現王妃逐步穩固王室核心地位。此外，報導指出，王室本次選擇跳脫傳統白色禮服框架，改以飽和亮色系禮服出席國宴，展現年輕化與現代感，強化視覺記憶點。凱特王妃與卡蜜拉王后的造型布局，亦為王室禮儀與時尚跨世代轉型立下範例。

國宴現場王室成員珠光寶氣，凱特與卡蜜拉各展風采，成為全場焦點。（圖／翻攝自X，@MirrorRoyal）

