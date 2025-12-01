凱特王妃穿千鳥格紋洋裝配麂皮包出門好感度超高！同款中價位小眾包品牌台灣網購也能買到 | ELLE
COPYRIGHT: Getty Images
凱特王妃近期公務行程不段，在2025年11月底前往倫敦的Anna Freud 中心造訪時以優雅千鳥格紋洋裝造型登場，這回現身凱特王妃也再度成功帶貨，不只氣質洋裝品牌被詢問，手上英國小眾包包品牌DeMellier 的小款棕色麂皮包包同樣引起高度詢問。這次ELLE包打聽也替你整理凱特王妃愛用品牌DeMellier 的介紹，和實用包款推薦，透過現在折扣期間可以直接無痛入手帶回家。
凱特王妃出門的時髦千鳥格裙裝來自這品牌
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Samir Hussein
凱特王妃前往倫敦的 Anna Freud 中心造訪時，以一件 Emilia Wickstead 千鳥格鉛筆裙裝展現她一貫的優雅英國王室風格，低調卻精緻，完美呼應她向來擅長的簡約皇家穿搭語彙。
凱特王妃手上的小眾包包品牌也受到關注
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Karwai Tang
在這套造型下，凱特王妃搭配了並搭配來自倫敦的小眾包包品牌DeMellier 的Hudson 系列手提包。她選擇的是小尺寸、摩卡色麂皮款式，替秋冬季節增添深邃質感。
凱特王妃現身帶動的「小眾包包」熱潮！8大質感精品包品牌都因她穿搭而紅 這款還是來自台灣設計
凱特王妃也愛的DeMellier包款特色
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Karwai Tang
而DeMellier款這種手提迷你托特包，正好呼應了目前最火紅的包款趨勢，最熱門的濃郁巧克力棕色，麂皮材質也呼應了時尚圈近期對於這種觸感的喜愛。
除了顏色和材質，更重要的是，英國小眾包包品牌 DeMellier 的這款手袋，線條俐落、比例精準，擁有能夠跨越時間的「現代經典」輪廓，2025 年背很時髦，2035 年依舊不會過時。
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
