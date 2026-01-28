凱特王妃罕綁「辮子頭」亮相！ 12歲喬治王子一句話讓她學會「放手玩」

凱特王妃27日在不同行程中變換造型，罕見綁起辮子頭亮相。（翻攝princeandprincessofwales IG、X@tokkianami）

英國凱特王妃（Kate Middleton）27日一連走訪北英格蘭的三個地點，聚焦兒童心理健康、社區支持與戶外療癒。行程中，她分享家庭生活，談到孩子們帶給她的啟發，身為時尚資優生的她，更換上2套不同造型，難得綁起辮子頭，被指宛如《冰雪奇緣》裡的艾沙公主。

「玩心」為何這麼重要？ 凱特親揭孩子給她的提醒？

凱特王妃27日首先來到英格蘭北部的布拉德福德，造訪慈善組織「Family Action」旗下的兒童創傷治療中心。她以一身大地色造型現身，穿Holland Cooper雙排扣西裝外套、JIGSAW的棕色寬褲，搭配Emmy London棕色麂皮中跟鞋、Cartier耳環。髮型是一貫的大波浪長髮，整體造型柔和優雅。

凱特王妃到兒童創傷治療中心，與治療師交流。（翻攝princeandprincessofwales IG）

活動期間，凱特親自加入創意治療課程，陪孩子為拼貼樹上色、分享情緒。她也蹲下身與年幼女孩互動，稱讚對方的穿搭，並引導女孩把貝殼拿靠近耳邊，說道：「有時候真的能聽見海浪的聲音喔。」

凱特也與中心治療師交流，了解藝術、音樂與肢體活動等非語言療法，如何協助孩子走過創傷。中心資深治療師莫瑞博比耶（Stuart Murray-Borbjerg）指出，創傷往往會讓人失去玩心與喜悅，而透過創作與音樂，這份感受才能慢慢回來。

凱特王妃和威廉王子育有3名子女。（翻攝princeandprincessofwales IG）

莫瑞博比耶也轉述，凱特在交流時提到，這樣的「玩心」常在成人世界中逐漸流失，但孩子反而能提醒大人保有童趣，其中，她12歲的長子喬治王子（Prince George）就時常「讓她保持輕鬆與玩樂的心態」。凱特也透露孩子們的音樂興趣，喬治喜歡彈吉他、10歲夏綠蒂公主（Prince Charlotte）彈鋼琴、7歲的路易王子（Prince Louis）愛打鼓，音樂成為家庭中抒發情緒的方式之一。

凱特王妃第二站來到韋克菲爾德的橄欖球俱樂部，和青少年球員交流。（翻攝princeandprincessofwales IG）

從西裝到辮子頭！ 凱特1天造型為何大轉換？

結束布拉德福德行程後，凱特轉往韋克菲爾德，造訪當地橄欖球聯盟俱樂部，與青少年球員及參與社區計畫的長者交流，肯定體育活動在凝聚社區、陪伴弱勢族群上的角色。

最後一站健行行程，凱特王妃綁起辮子頭，換成好活動的造型。（翻攝X@tokkianami、princeandprincessofwales IG）

凱特王妃難得綁辮子頭。（翻攝X@tokkianami）

行程最後，凱特前往皮克區，與心理健康慈善組織「Mind Over Mountains」一同健行，透過戶外活動倡議自然療癒的重要性。由於天候不佳，她罕見把頭髮綁成一條辮子，服裝也換成Dubarry of Ireland橄欖綠外套、Holland Cooper棕色牛仔褲，以及Berghaus登山靴和Really Wild Clothing報童帽。一日穿搭從都會風，轉為實用自在的戶外風格。

