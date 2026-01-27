凱特王妃與祕書「雙胞胎穿搭」掀熱議！ 輔佐9年超強默契揭密

凱特王妃和私人祕書娜塔莉巴羅斯（右）穿了極為相似的格紋服裝。（翻攝royalbanter.official IG）

英國凱特王妃（Kate Middleton）向來是時尚指標，近日她出席活動時，被發現身旁的私人祕書娜塔莉巴羅斯（Natalie Barrows）跟她穿了相似的服裝，兩人的「雙胞胎穿搭」掀起熱議。

深藍格紋大衣太像了？ 祕書巴羅斯是什麼來歷？

根據《每日郵報》報導，凱特早前和夫婿威廉王子（Prince William）到訪蘇格蘭，巴羅斯陪同隨行。眼尖的王室觀察者發現，她與凱特不約而同穿上深藍色格紋大衣，色系與風格幾乎一致。

不過，細看這兩件衣服還是不太一樣，凱特身上的衣服由Johnstons of Elgin織造，是訂製款；巴羅斯的大衣顏色略深、圖案不同，卻在整體氣質上完美呼應。

凱特王妃和私人祕書娜塔莉巴羅斯（右）穿了極為相似的格紋服裝。（翻攝royalbanter.official IG）

凱特王妃和祕書巴羅斯「撞造型」。（翻攝X）

巴羅斯是凱特自2017年以來倚重至今的副私人祕書，算是凱特幕僚團隊的「第二把交椅」，角色近似幕僚長，長年低調陪同出席公開行程，負責協調細節與幕後支援，還必須熟稔王室禮儀與分寸拿捏。她向來刻意避開鎂光燈，卻被視為讓王室運作順暢的重要關鍵人物，長期合作下，她與凱特不僅建立深厚默契，似乎擁有相近的時尚品味。

多年默契下的巧合？ 還是團隊風格？

事實上，這並非巴羅斯第一次與凱特「撞造型」。2019年10月，凱特以自然史博物館（Natural History Museum）贊助人身分造訪館內研究中心時，身穿酒紅色針織上衣，巴羅斯則搭配相近色調的大衣，兩人並肩現身，整體造型高度協調。隔年2月，凱特夫婦前往南威爾斯出席活動，凱特穿著深藍色Hobbs外套亮相，而巴羅斯也曾在倫敦被拍到穿著風格相似的深藍外套。

巴羅斯（左）在凱特王妃身邊工作長達9年。（翻攝X）

巴羅斯（右）堪稱凱特幕僚中的第二把交椅。（翻攝royalbanter.official IG）

巴羅斯過去在溫布頓幫凱特王妃拿Mulberry包包的畫面，成為經典一幕。（翻攝royalbanter.official IG）

在溫布頓網球賽場邊，兩人雖未完全「複製」，卻同樣選擇剪裁俐落的雙排扣西裝外套，搭配飄逸中長裙與細跟高跟鞋。當時凱特穿著的Balmain薄荷綠西裝外套更掀起搶購熱潮，再度印證「凱特效應」的驚人影響力。而一張照片中，巴羅斯正快步上前，替凱特遞上白色Mulberry包包，畫面也成為王室迷津津樂道的細節。

