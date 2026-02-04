凱特王妃踩點「梅根愛牌」！首曝家中迎新成員 外套花紋有來頭？

凱特王妃與牛仔褲工廠的7歲可卡犬Barney互動，相當可愛。（翻攝princeandprincessofwales IG）

英國凱特王妃（Kate Middleton）3日到訪威爾斯地區，走訪兩家當地代表性紡織工廠，親自體驗織布與牛仔褲製作流程，更與工廠員工及「狗狗同事」溫馨互動，展現親民一面。

凱特穿上威爾斯歷史？ 展現復古永續時尚？

綜合外媒報導，凱特王妃第一站來到彭布羅克郡山谷中的老字號羊毛工坊 「Melin Tregwynt」。該家族企業創立於1841年，至今仍以傳統雙層布織造技術聞名，產品銷往世界各地。王妃在導覽過程中坐上織機，嘗試實際操作，並與資深織工與學徒交流，細心詢問圖樣設計與技法傳承。她表示，這些織品「不只是實用品，更承載著威爾斯的歷史與故事」。

凱特王妃俯身查看織品細節，與工坊人員一同討論圖樣與質地。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特的外套是由威爾斯羊毛製成，上面的圖騰是玫瑰。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特當天的穿搭同樣是焦點，她身穿一件以1960年代威爾斯羊毛製成的復古玫瑰幾何圖騰外套，出自復古選品店Banana Orange Vintage，色調呼應威爾斯國旗的紅、綠元素。下穿「貝嫂牌」Victoria Beckham喇叭褲，內搭N.Peal羊絨高領針織衫。另配戴Spells of Love的石榴石耳環，腳踩Emmy London的麂皮粗跟鞋，整體造型呼應在地文化，也展現她向來支持英國紡織產業的風格。

凱特參觀威爾斯老字號羊毛工坊，欣賞牆上展示的傳統織品圖樣，細聽工藝師解說織造歷史。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特自爆家有「8個月萌犬」 威廉王子也淪陷？

隨後，她前往卡迪根鎮的「Hiut Denim」牛仔褲工廠。該品牌主打英國在地製造，過去曾因凱特的妯娌梅根（Meghan Markle）愛穿而引發關注。凱特一抵達，就被工廠的7歲可卡犬Barney熱情迎接，她當場蹲下撫摸狗狗，笑說：「實在太可愛了」。

凱特更首度透露，他們家迎了新成員，是家中5歲愛犬Orla生的幼犬，只有8個月大，Orla也是可卡犬，透露丈夫威廉王子（Prince William）對新成員的加入相當開心。

凱特坐上縫紉機，體驗牛仔褲製作流程。（翻攝X@ChristinsQueens）

凱特在工廠內與員工交流，聆聽牛仔布料製作流程。（翻攝@KensingtonRoyal IG）

凱特在行程中與當地民眾互動，展現親切笑容。（翻攝@KensingtonRoyal IG）

在工廠內，凱特親自坐上縫紉機，協助完成一條訂製牛仔褲，據悉是給威廉準備的。她也與年輕學徒交流培訓經驗，關注永續時尚和耐用布料議題。結束行程前，她更向在外頭等候的民眾互動，展現一貫的親民態度。

