凱特王妃車門露出「藍蓋神祕飲料」！意外曝私房補水祕方 營養師：不是喝越多越好

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凱特王妃近日參加婚禮，一身優雅穿搭吸引關注。（翻攝X@HRHPWales）

英國凱特王妃（Princess Kate）日前出席安妮長公主之子彼得菲利普斯（Peter Phillips）與護理師哈麗雅特史柏林（Harriet Sperling）的婚禮。正當所有人目光聚焦在她的優雅穿搭時，有人發現她車門內側露出一瓶藍色瓶蓋的椰子水，意外曝光她的私房補水祕訣。

凱特婚禮帶著喝的飲料是什麼？ 為何被視為天然補水神器？

根據《HELLO!》報導，彼得與哈麗雅特6日在英國格洛斯特郡舉行婚禮，走低調溫馨路線。當天凱特與夫婿威廉王子（Prince William）沒有搭專車，而是由威廉親自開車，前往位於肯布爾的萬聖教堂。

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婚禮當天下起綿綿細雨，凱特身穿法國設計師Roland Mouret奶油色洋裝亮相，典雅柔和。當她下車時，被發現車門置物格中，擺了一瓶藍色瓶蓋包裝的椰子水，意外掀起討論。

凱特王妃出席婚禮時，被拍到車門置物格內放著一瓶Vita Coco椰子水（黃圈處）。（翻攝Hello!、Amazon）

營養師兼《HELLO!》資深編輯費伊詹姆斯（Faye James）表示，椰子水含有豐富電解質，包括鉀、鎂、鈉與鈣，因此被不少人視為天然補水飲品。她指出，一杯椰子水平均含有約600毫克鉀離子，比一根中型香蕉還多，特別適合運動後、長途旅行或炎熱天氣時補充水分與電解質。

此外，椰子水還含有抗氧化成分，有助減少細胞氧化損傷，維持健康狀態。考量當天婚禮儀式結束後，賓客還前往安妮長公主位於加特康公園（Gatcombe Park）的莊園參加婚宴，行程長達一整天，凱特選擇攜帶椰子水補充體力，並不令人意外。

凱特王妃身穿奶油色Roland Mouret洋裝現身婚禮，在雨中優雅向民眾揮手致意。（翻攝X@tokkianami）

椰子水真有抗老、美肌功效？ 專家提醒：別把它當萬能健康飲

不過，營養師夏綠蒂福爾格林（Charlotte Faure Green）提醒，椰子水雖然比一般白開水多了電解質優勢，確實有它的加分之處，但並不是喝越多越好。

她指出，椰子水含有天然糖分，每100毫升約含6公克糖，因此仍應適量飲用，而非大量攝取。對於坊間流傳的抗老化、美肌等說法，她也抱持保留態度。

夏綠蒂表示，椰子水中的細胞分裂素（cytokinins）在研究中展現一定抗氧化特性，但目前沒有充分證據能證明喝椰子水就能讓皮膚變得更透亮或更年輕。她說：「良好的水分補充確實有助皮膚健康，而椰子水也算補水來源之一，但有些行銷宣傳可能過度解讀了科學證據。」

事實上，凱特向來以健康飲食聞名，她早晨習慣飲用由羽衣甘藍、螺旋藻、抹茶、菠菜、蘿蔓生菜、香菜葉及藍莓打成的綠色蔬果昔。平時也喜愛西瓜沙拉、烤雞，以及帶有辛香風味的咖哩料理。

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