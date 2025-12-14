凱特王妃近期的灰色穿搭太美了，用一種中性優雅定義經典皇室造型

身為皇室優雅的象徵與全球矚目的風格標竿，凱特王妃（The Princess Of Wales）總是讓人眼睛一亮。無論何時現身，他總能以從容而端莊的氣度，定義「現代皇室」的最佳模樣。近期，他以一系列沉穩、俐落、質感細膩的灰色穿搭再度成為矚目焦點，這位以乾淨、理性與無懈可擊的衣著哲學著稱的王妃，在下半年密集回到公開行程，從心理健康慈善機構、皇家空軍基地，到英國工藝巡禮與女性社群活動，每一次亮相都以同一種色調，傳遞她所代表的當代皇室形象，冷靜而溫柔，並以專業而親切的氣質展現尊重與力量。

有一種灰叫做凱特灰

在色彩語言中，灰色是黑與白之間的中性地帶，它象徵著理性與專業，也象徵一種優雅而堅強的力量。因此，當凱特王妃選擇灰色，其實就是選擇一種「安靜卻堅定」的陪伴。這樣的色調特別適合他近年主力推動的議題：兒童心理健康、家庭支持、社會情緒教育、軍事與公務機構的復健陪伴，而這些正好就是攸關國家未來根基項目。

廣告 廣告

他先後現身南威爾斯、蘇德伯里、Sunningdale、倫敦各大慈善組織，再到軍事基地 RAF Coningsby，每一站都以不同的灰色造型對應出席的場域需求。從純灰套裝、威爾斯格紋，到深藍灰千鳥格洋裝，再到霧灰與奶油白混搭，他以近乎教科書級的品味與穿搭方式，重新定義「皇室優雅」在當代的樣貌。以下，我們以時間軸回推，盤點凱特王妃最近六次公務行程，細看他如何用灰色建構他專屬的時尚品味，同時也讓人再一次看見他作為英國王妃的魅力。

凱特王妃灰色穿搭怎麼配

凱特王妃灰色穿搭 01

凱特王妃近日前往Anna Freud兒童心理健康慈善中心時，以一身秋冬氣息濃厚的藍灰千鳥格禮服亮相。這套 Emilia Wickstead「Miles」長袖洋裝原本於 2022 年以無袖版本出現在波士頓，如今他特別重新訂製加入長袖，也換上更寬的腰帶，使整體比例更修長而優雅。深藍與灰調的交錯呈現一種冷靜、沉澱的力量，非常貼合心理健康倡議的主題。當日他還以Boss黑色高跟鞋搭配DeMellier包款，並以藍寶石耳環點亮臉部光線，就像冬日晨光般溫柔且堅定的存在，細膩又美麗。

凱特王妃灰色穿搭 02

出席「Future Workforce Summit」時，凱特王妃以一套極具現代女性力量感的霧灰色套裝展現他的專業姿態。來自 Roland Mouret 的單排扣西裝外套與寬版長褲勾勒出乾淨的線條，兼具架構與柔軟節奏。他內搭一件白色絲質荷葉襯衫，使原本理性沉著的灰色多了一份溫柔的韻律。細緻的荷葉細節與袖口褶飾，讓他在台上談論早期教育與職涯協助時，不僅具備領導者的氣場，更呈現一種母親般的包容與柔軟。

凱特王妃灰色穿搭 03

11月初的公務行程中，凱特王妃於訪問 Tŷ Hafan 兒童安寧與心理照護機構時，以他最擅長的「平價 × 訂製混搭」方式亮相。一件由 Savile Row 工匠 Chris Kerr 手工打造的奶油白長大衣，線條俐落、觸感柔軟，展現皇室成員的典雅分寸；內搭的卻是他反覆穿著、來自 Zara 的灰白千鳥格蝴蝶結洋裝，搭配 Russell & Bromley 的黑色鞋款。這套混搭使他在專業之外更顯親切，彷彿輕輕拉近了他與民眾之間的距離。





凱特王妃灰色穿搭 04

首次以皇家空軍榮譽指揮官身分造訪 RAF Coningsby 的這天，凱特王妃以一套簡潔乾淨的全灰造型展現對軍事部隊的敬意。他穿著灰色套裝，俐落的深V翻領與合身剪裁將他的身形線條拉得更俐落，也展現他擅長駕馭結構服裝的能力。而這天他內搭一件Alexander McQueen的灰色針織上衣，使整套灰調在冷靜中帶著層次與細節。藍寶石耳環、與Gianvito Rossi的深藍麂皮高跟鞋，讓他在軍事活動中展現王妃的剛柔並濟，氣場十足。

凱特王妃灰色穿搭 05

今年9月的秋日暖陽下，凱特王妃前往 Sudbury 的絲綢工坊與紡織機構時，以一身極具文化象徵性的威爾斯格紋套裝詮釋他對英國工藝的支持。他以一套狹窄領片、深V與俐落腰線展現現代的英倫風格。同時，王妃選擇黑色針織作為內搭，增添溫暖肌理，可以說是最優雅的註解。

凱特王妃灰色穿搭 06

凱特王妃與威廉王子共同參與英國婦女協會活動時，穿上一件Alessandra Rich的復古格紋洋裝，以端莊造型紀念英女王逝世三週年。洋裝的寬領片、束腰剪裁與 A-Line 裙擺充滿濃厚的 40 年代氣息。她搭配寶石耳環與Boss灰色高跟鞋，整體調性低調、有情感層次、又帶著優雅的復古韻味，就像是向皇室傳承獻上一份真摯的致意一樣。

延伸閱讀：

凱特王妃又現身！紅色長大衣再度亮相，回顧5套舊衣新穿經典造型

好意外！凱特王妃、Lisa撞衫了，相隔4年穿同款格紋洋裝！

凱特王妃2025穿衣哲學，從溫布頓公開賽到國際外交，盤點皇室優雅造型風格

凱特王妃同款愛包Grace Han熱賣皮夾台灣也能買到！3大系列亮點、售價帶你看





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石

● 【Threads上紅什麼】日本人瘋搶Uniqlo這條保暖機能神褲！厲害在哪？台灣有賣嗎？一次看