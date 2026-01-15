凱特王妃野生現蹤！低調吃平價餐廳 店家讚：私下超親切

凱特王妃向來以親切聞民。（翻攝The Funghi Club臉書）

英國凱特王妃（Kate Middleton）本月度過44歲生日，她回到熟悉的英國鄉間，與母親與妹妹到一家法式小餐館用餐，低調慶生。餐廳員工事後在社群平台分享接待心得，大讚凱特本人「親切又優雅」。

凱特為什麼現身平價餐廳？ 意外幫忙打廣告？

凱特生日當天，與70歲母親卡蘿密道頓（Carole Middleton），以及42歲的妹妹琵琶（Pippa Middleton），現身伯克郡的一家法式小餐館「The Funghi Club」吃午餐。該餐廳主打平價、季節性料理，菜單價格多在25英鎊（約新台幣1,060元）以下，包括9英鎊（約新台幣381元）的洋蔥湯、10英鎊（約新台幣425元）的豬肉凍派，以及21英鎊（約新台幣892元）的勃艮第紅酒燉牛肉等。

廣告 廣告

餐廳在臉書發文，稱凱特是「相當不凡的客人」，雖未公開照片，但表示所有當班員工都覺得凱特「非常迷人、親切又大方，和大家想像中的一樣光采動人。」文中也形容，凱特到訪的消息在小鎮迅速傳開，為這間小餐館帶來「短暫卻難忘的魔法時刻」。

生日當天回顧抗癌歷程 重新體會「活著的意義」

The Funghi Club在伯克郡與馬爾伯勒都有分店，而凱特曾在馬爾伯勒求學。餐廳強調輕鬆自在的用餐氛圍，不拘泥於前菜、主菜或甜點的順序，以溫暖服務和高CP值聞名。該店在Google上獲得4.6顆星好評，不少顧客盛讚料理道地、服務親切。得知凱特造訪後，支持者也留言表示「她真的懂吃」「幫在地小店做最棒的宣傳」。

除了私下慶生，凱特也在生日當天，透過肯辛頓宮發布「Mother Nature」（大自然之母）影片系列的最終篇〈冬〉。影片中她在伯克郡清晨散步，並親自念旁白，談到抗癌兩年歷經恐懼與淚水，感謝大自然帶給她平靜與療癒，讓她重新體會活著的意義。

更多鏡週刊報導

凱特王妃見梅根「能閃就閃」！ 原因竟是「要保護哈利」

查爾斯三世徵才！年薪曝光竟「低於行情30萬」 王室：這份工能讓人終生難忘

「重新理解什麼叫活著！」凱特王妃44歲生日 回顧抗癌2年恐懼與淚水