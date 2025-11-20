凱特王妃隔2年重返紅毯美翻！擁抱癌友Jessie J 巧遇柏靈頓小熊笑喊「3子女要哭哭了」

威廉王子和凱特王妃亮相Royal Variety Performance慈善晚會。（翻攝princeandprincessofwales IG）

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）19日在倫敦皇家亞伯特音樂廳，出席Royal Variety Performance慈善晚會。凱特以一席祖母綠禮服亮相，這是她完成預防性化療後，近2年來首次走上紅毯，驚豔全場。期間，凱特給予同樣罹癌的鐵肺歌后Jessie J擁抱，令人動容。

完成化療後首度回歸紅毯 凱特為何選擇祖母綠禮服？

綜合英媒報導，凱特王妃昨以一襲Talbot Runhof祖母綠天鵝絨禮服現身，貼身剪裁襯托出她的纖細身形。搭配已故女王伊麗莎白二世的Greville Chandelier 鑽石耳環、Jenny Packham銀色手拿包和Manolo Blahnik深綠色高跟鞋，華美迷人。威廉則以深藍天鵝絨西裝外套呼應妻子，兩人以甜蜜伴侶姿態現身，被英媒形容是「最浪漫的王室約會之夜」。

Royal Variety Performance一向是英國皇室支持娛樂產業的重要慈善活動，今年收益將捐給Royal Variety Charity，用於協助演藝工作者。威廉在致詞時表示：「在艱困時期，娛樂能帶給人們希望與力量。」

凱特王妃穿Talbot Runhof祖母綠天鵝絨禮服現身，驚豔全場。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特擁抱同樣在抗癌的Jessie J。（翻攝X@tokkianami）

威廉和凱特跟柏靈頓小熊留下可愛合照。（翻攝X@tokkianami）

擁抱Jessie J掀淚點 與柏靈頓小熊相遇有什麼暖心插曲？

當晚表演嘉賓包括今年6月宣布罹患乳癌的Jessie J，這是她接受乳房切除手術後，首次登上大型舞台，演唱新歌〈I’ll Never Know Why〉。她在後台與凱特相遇，傾訴：「我剛經歷乳癌……真的很想抱抱你，癌症讓我重新看待人生。」凱特沒有多說一句話，只是張開雙臂擁抱她，把她抱得很緊，長達數秒，這一幕感動無數人。

此外，威廉和凱特也與音樂劇《悲慘世界》劇組、威爾斯親王合唱團等表演者寒暄。離場時遇到經典角色「柏靈頓小熊」，留下可愛的合照。威廉對柏靈頓小熊說：「我可以跟你握手嗎？你的三明治看起來真不錯。」凱特向獻花的女童們透露，3個孩子沒看到柏靈頓小熊一定很難過，「喬治、夏洛特和路易知道一定會很傷心，他們錯過了偶像。」還告訴女孩們，要幫忙保守祕密，相當可愛。

