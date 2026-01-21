凱特王妃「穿裙子打冰壺」險跌跤！照樣KO威廉 哈利同日倫敦出庭兄弟不同路

威廉王子和凱特王妃到蘇格蘭參訪（左圖），哈利王子同日在倫敦出庭應訊（右圖）。（翻攝princeandprincessofwales IG／X@ChrisBaronSmit1）

英國威廉王子（Prince William）和妻子凱特王妃（Kate Middleton）20日前往蘇格蘭，展開一系列官方行程，從文化地標、運動推廣到社區互動，行程充實又充滿笑聲。巧合的是，就在同一天，已從美國返英的哈利王子（Prince Harry）則在倫敦出庭應訊，兄弟倆同日現身不同場合，引發關注。

凱特冰壺體驗好緊張？ 夫妻對決笑聲不斷

綜合英媒報導，威廉夫婦的蘇格蘭行程從福爾柯克地標「The Kelpies」開始，這尊鋼鐵馬頭雕塑象高達30公尺，象徵蘇格蘭神話和工業精神，夫妻倆在雕塑前合影，肯辛頓宮形容這是「充滿文化意義的一天」。

凱特王妃當天穿著依舊優雅，她穿英國設計師Chris Kerr訂製的藍色格紋長大衣，外套採用蘇格蘭老牌紡織商Johnstons of Elgin為王室專屬織造的格紋面料，向蘇格蘭傳統工藝致敬。內搭Zara深藍色高領針織上衣、下搭深色長裙，腳踩Gianvito Ross深藍色麂皮高跟長靴，端莊有型。

威廉與凱特在蘇格蘭地標「The Kelpies」前合影。（翻攝princeandprincessofwales IG）

隨後威廉夫婦造訪斯特靈的「國家冰壺學院」（National Curling Academy），為將參賽米蘭冬奧的英國冰壺代表隊加油打氣。他們也下場體驗冰壺，凱特一開始略為緊張，笑著對威廉說：「你可以先來。」威廉則半開玩笑回應：「妳確定嗎？這不會有差別的。」

威廉率先嘗試後，自嘲「滑得好像不太快」。輪到凱特時，她一度緊張失去平衡，還在混亂中忘了放開冰壺石，自己也忍不住笑了出來。隨後兩人上演「夫妻對決」，威廉笑說「不要有壓力」，凱特則成功將冰壺推進中心位置，開心握拳慶祝，現場笑聲不斷。

凱特王妃穿裙子打冰壺。（翻攝X@KensingtonRoyal）

凱特差一點失去平衡跌跤。（翻攝X@jerseydeanne）

同一天不同城市 威廉偕妻跑行程、哈利倫敦出庭再成焦點

結束運動行程後，威廉夫婦造訪斯特靈的傳統織布工坊「Radical Weavers」，親身體驗蘇格蘭格紋織造工藝。當凱特操作織布機時，威廉在一旁「化身小助理」，幫妻子拿外套。他們離開時與街上的民眾互動、自拍，相當親切。

凱特體驗織布工藝，威廉在一旁幫忙拿外套。（翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉和凱特親切與小朋友及民眾互動。（翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉和凱特到酒吧，與當地民眾聊天。（翻攝princeandprincessofwales IG）

最後兩人前往法林村的社區酒吧「The Gothenburg」。威廉一進門就表示自己「很喜歡酒吧」，還坐下來跟居民一起聊天。期間一名70歲婦人還送上親手鉤織的小兔子給凱特，是送給女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）的禮物，凱特溫柔回應：「她一定會非常喜歡，她床上已經有很多娃娃了，真的謝謝你。」

哈利王同一天在倫敦法院，就與小報的訴訟出庭應訊。（翻攝Ｘ@Le__Katerina）

與此同時，哈利王子當天現身倫敦法院，參與與英國小報媒體相關的法律程序。近年來他持續對多家英國媒體提起訴訟，指控英媒過去涉嫌用非法手段蒐集個人資訊、侵犯隱私。他跟哥哥威廉同一天，出現在不同城市，照樣各走各的行程，避不見面。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

