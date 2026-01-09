凱特王妃44歲生日前夕現身醫院！ 談抗癌心路：這2件事成復元關鍵

威廉王子和凱特王妃昨一同現身倫敦查令十字醫院。（翻攝princeandprincessofwales IG）

今天（9日）是英國凱特王妃（Kate Middleton）的44歲生日，昨她與夫婿威廉王子（Prince William）現身倫敦查令十字醫院，向英國國民保健署（NHS）醫護人員致謝。這是兩人今年的首場公開行程，也是凱特接受癌症治療後，第一次以過來人身分，分享抗癌心路歷程。

生日前夕為何現身醫院？ 威廉主動提妻子健康歷程

根據《每日郵報》報導，這場行程原本只有威廉獨自參加，凱特在最後一刻同行。他們在醫院下午茶時間現身，當走進醫院餐廳時，醫護人員又驚又喜，頻頻發出「哇」驚嘆聲。威廉向大家說「新年快樂」，接著看一下手錶，幽默說：「現在還能這樣說嗎？」現場哈哈大笑。

期間，一名86歲志工莫琳吉爾摩（Maureen Gilmour）分享，許多癌症病患與家屬常常在治療區，一坐就是好幾個小時。凱特立刻回應：「我知道。」接著她碰了一下威廉的手臂說：「我們都知道。」因為凱特是親自經歷癌症的人，她感同身受。

威廉在交流時，主動提起凱特最近的健康歷程，表示夫妻倆對醫院的理解不同，卻同樣深刻，他曾在空中救護單位服務，凱特則是以病患身分走過療程。他說：「今天來到這裡，提醒我們這些團隊有多麼重要。醫護與病患之間的互動令人動容，值得被看見與感謝。」

威廉、凱特慰問做復健的病患。（翻攝princeandprincessofwales IG）

一名病患在做美勞，凱特親切與對方交談。（翻攝princeandprincessofwales IG）

什麼幫助凱特走過治療期？ 復元的2大關鍵是？

談到照護經驗，凱特多次強調「全人照護」的重要性。她指出，醫療絕對是關鍵，但能讓病患走出病房、參與創作或親近自然，對心理復元有很大的幫助。凱特形容，長期住院就像電影《今天暫時停止》中的「土撥鼠日」，每天醒來都面對相同場景，生活不斷重複。因此，藝術、活動與陪伴，往往成為撐過每一天的關鍵。

夫妻倆隨後參觀醫院的神經復健中心，與正在接受治療、做復健的病患互動，看到有病患在做美勞，凱特表示：「藝術活動與大自然，在我的復元旅程中，扮演了非常重要的角色。」

凱特答謝醫護人員的辛勞。（翻攝princeandprincessofwales IG）

此外，當天凱特的穿搭同樣有看點，她穿上多次穿過的Roland Mouret酒紅色西裝，拎DeMellier麂皮手提包，搭配Gianvito Rossi身咖色麂皮尖頭高跟鞋，配戴Cartier耳環，優雅沉穩，呼應冬季氛圍，也顯好氣色。

威廉和凱特都是NHS Charities Together的共同贊助人，該組織匯集全英超過220個NHS慈善機構，每天為醫療體系投入約150萬英鎊（約新台幣6,375萬元），用於醫療設備、空間、藝術計畫與醫護福祉。

