凱瑟琳以「手工訂製婚紗」與「專業婚紗攝影」成就頂級「台北手工婚紗攝影」典範

圖：凱瑟琳國際婚紗攝影提供。

在台北中山北路這條充滿幸福故事的街道上，凱瑟琳國際婚紗 已屹立35年。自1989年創立以來，品牌便以「完美的服務品質」自我要求，深耕在地，建立起超越世代的口碑。35年來，已服務數萬對新人，並在Google上維持 4.8顆星的高評價。如今，凱瑟琳不僅是信譽的保證，更已成為 大台北地區婚紗市場中具代表性的老字號品牌之一，在「台北手工婚紗攝影」領域樹立標竿。其完美融合獨家 「手工訂製婚紗」與極致「專業婚紗攝影」的服務，持續為每一對新人鑄刻獨一無二的愛情印記。

核心靈魂：「Bella手作禮服」定義「手工訂製婚紗」的新高度

凱瑟琳的核心競爭力，首先體現在其對工藝的極致追求。品牌旗下全台唯一的 「Bella手作禮服」 ，正是 「手工訂製婚紗」 精神的完美體現。由設計師Catherine K領軍，嚴選歐美頂級蕾絲與奢華布料，每一件禮服皆根據亞洲女性身形精心立裁縫製，從蕾絲刺繡、珠工縫釘到裙擺層次，皆由經驗豐富的匠人手工完成。這不僅確保了絕佳的合身度與舒適感，更賦予禮服無可複製的藝術價值，讓新娘在人生最重要的一天，穿上專為自己打造的夢想嫁衣，真正實現「不撞衫」的獨特與尊榮。

圖：凱瑟琳國際婚紗攝影提供。

影像美學：全方位「專業婚紗攝影」團隊，捕捉動人情感

如果說手工婚紗是外在的華服，那麼 「專業婚紗攝影」 便是為愛情注入靈魂的關鍵。凱瑟琳深信，偉大的婚紗照源於深刻的情感互動與專業的影像駕馭能力。因此，公司建構了全方位的 「專業婚紗攝影」 團隊，其中攝影師不僅精通光影構圖，更擅長引導新人在鏡頭前自然流露情感，將戀人間的甜蜜互動、細微眼神轉化為充滿故事感的畫面。無論是經典棚拍、時尚韓風、電影感敘事或壯闊海外景緻，團隊皆能以純熟的 「專業婚紗攝影」 技巧，完美呈現。

此外，凱瑟琳擁有獨家打造的攝影棚，並與頂尖新秘造型團隊緊密合作。從妝髮設計到整體造型，皆以提升個人特色、契合拍攝主題為目標，確保新人從內到外都處於最佳狀態，這正是頂級 「專業婚紗攝影」 服務不可或缺的一環。

完美融合：「台北手工婚紗攝影」的一站式尊榮體驗

凱瑟琳的卓越之處，在於將 「手工訂製婚紗」 與 「專業婚紗攝影」 無縫融合，提供真正高規格的 「台北手工婚紗攝影」 一站式體驗。品牌堅持從「傾聽」開始，拒絕套版流程。顧問與新人深入溝通愛情故事與喜好，並以此為藍圖，協同禮服秘書、攝影師、造型師共同規劃，從手工禮服的挑選、拍攝風格的定調到場景的搭配，全程客製化。這種以新人為核心的貼心規劃，讓整個備婚過程成為一段美好享受，而非繁瑣任務。

凱瑟琳的服務範圍完整涵蓋 婚紗攝影、禮服租借、婚禮記錄、彩妝造型、全家福、孕婦寫真 等，新人無須多方奔波，即可在台北市中心獲得最全面、最細緻的服務。這項優勢，加上品牌35年來積累的深厚信譽，使其成為海內外眾多追求品質新人的首選。許多來自香港、新加坡、美國等地的新人，更特意指定來台，就是為了體驗凱瑟琳獨樹一幟的 「台北手工婚紗攝影」 服務。

圖：凱瑟琳國際婚紗攝影提供。

傳承35年匠心，續寫幸福篇章

走過35年，凱瑟琳婚紗始終秉持初心，以真摯的態度與溫馨的服務，陪伴每對新人完成他們的人生大事。在這裡，「手工訂製婚紗」 的精緻工藝與 「專業婚紗攝影」 的情感紀實相輔相成，共同定義了頂級 「台北手工婚紗攝影」 的價值。凱瑟琳不只提供服務，更致力於成為新人最信任的夥伴，共同編織、見證，並永恆封存那份專屬於彼此的愛情光芒。

凱瑟琳國際婚紗攝影有限公司

聯絡電話：(02) 2571-1279

地址：台北市中山區中山北路二段93之1號

官方網站：http://www.catherine.com.tw

Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/CatherineWeddingPhoto

Instagram：https://www.instagram.com/catherine_wedding/