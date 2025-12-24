凱蒂佩芮前夫涉強暴罪！風波擴大「增至6名被害人」 他竟否認：沒犯罪
記者王培驊／綜合報導
英國知名喜劇演員、主持人兼演員羅素布蘭德（Russell Brand）再度捲入性犯罪風暴。倫敦大都會警察局近日發布聲明指出，檢察署（CPS）已授權對布蘭德追加兩項刑事指控，分別為一項強暴罪與一項性侵罪，涉及另外兩名女性，案件發生時間為2009年。
羅素布蘭德今年4月已因涉嫌性侵與猥褻行為被起訴，原本面臨5項指控，包括2項強暴罪、2項性侵罪及1項猥褻罪，涉及4名女性，相關事件發生時間橫跨1999年至2005年間，地點遍及倫敦市中心及伯恩茅斯。他本人對先前所有指控皆已否認犯罪。
根據外媒報導，警方指出，新增的兩起案件與原有案件分屬不同被害人，檢方經審查後決定提出正式起訴。布蘭德預計將於2026年1月20日就新增指控出庭應訊；至於原本5項指控，審理程序則預計於2026年6月16日在倫敦南華克刑事法院開庭。
調查行動起源於2023年9月，《星期日泰晤士報》、《泰晤士報》及英國第四頻道節目《Dispatches》聯合揭露相關指控後，警方隨即展開調查。倫敦警察局刑事調查高級警官法魯奇（Tariq Farooqi）表示，所有出面指控的女性目前皆由受過專業訓練的警員提供協助與支持。
現年50歲的羅素布蘭德出生於英國艾塞克斯郡，早年以單口喜劇走紅，後來主持多個電視節目，並曾於BBC Radio 2與6 Music擁有個人廣播節目。其後轉戰好萊塢，演出《忘了莎拉馬歇爾》、《再給我一次機會》等電影，也曾替動畫電影《神偷奶爸》系列角色配音。此外，羅素布蘭德也因與美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）的婚姻關係受到高度關注。隨著案件持續發展，相關指控與司法程序仍待法院進一步釐清。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
