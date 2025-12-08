凱蒂佩芮官宣了！與杜魯道共遊日本 大方分享臉貼臉甜笑照

凱蒂佩芮與杜魯道甜蜜放閃。翻攝自KATY PERRY IG



美國流行樂壇不拜天后凱蒂佩芮（Katy Perry），自從7月傳出與加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）交往緋聞後，令外界十分意外這對娛樂、政治圈的組合，不過，兩人遲遲未對外說明，直到6日，凱蒂佩芮在IG發布近日到日本旅遊照片中，赫見她與杜魯道親密貼臉、逛展等甜蜜照片，表情幸福洋溢，間接官宣兩人正在交往中。

早在今年7月，凱蒂佩芮與杜魯道被民眾目擊，在加拿大蒙特婁的Le Violon餐廳晚餐，當時兩人交往訊息不脛而走，接下來，杜魯道又被發現悄然現身凱蒂佩芮的演唱會、10月在加州遊艇上親吻、11月在巴黎目擊手牽手看展等等，似乎沒有刻意避免戀情曝光，但由於兩人遲遲未對外說明，令外界霧裡看花。

直到6日，凱蒂佩芮在IG上發布新貼文，貼文寫著「巡演東京時光及其他」，還配上花朵和紅心等表情符號，並附上多組影片與照片，讓粉絲相當驚喜的是，首圖雖是聖誕樹跳舞裝置的逗趣影片，第二張便是凱蒂與杜魯道兩人一齊看鏡頭，臉貼臉的甜蜜微笑照，後續更有兩人吃壽司相視而笑、逛展的影像，間接承認兩人正在交往中。

事實上，杜魯道2023年與前妻分居後，今年也離開加拿大總理之位，凱蒂佩瑞則曾有多段感情，包括前夫喜劇演員羅素布蘭德、歌手約翰梅爾，以及前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom），而這段戀情也是兩人各自分手後，第一次高調承認交往戀情。

此外，杜魯道4日也發布貼文，是拜訪日本前首相岸田文雄與其妻岸田裕子時的合影，而凱蒂佩芮也在其中，其貼文標註岸田文雄，寫著「很高興見到您。凱蒂和我都很高興有機會能與您和裕子夫人坐下來聊聊。」

