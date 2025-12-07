凱蒂佩芮官宣 公開放閃與杜魯道親密臉貼臉

這可不是流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)金曲中的「花漾年華」(teenage dream)，這是Instagram上的正式官宣。這位知名歌手公布了一張她和加拿大前總理杜魯道(Justin Trudeau)相依偎的照片，再清楚不過的證明了這兩位名流正在交往。

這位41歲的「加州女孩」(California Gurl)在她的Instagram帳號，公布了和男友在繽紛秋日的背景下臉貼臉的照片。

凱蒂佩芮的帳號擁有2.02億追隨者。

她在6日晚間發布的還包括兩人品嚐壽司的影片，搭配著簡單的文字介紹「巡演東京時光及其他」，還配上花朵和紅心等表情符號。

凱蒂佩芮和杜魯道都沒有公開評論他們的關係。

但53歲的杜魯道7月被拍到現身這位巨星的演唱會，而在名流新聞網站「TMZ」10月的一段影片中，這兩人在巴黎慶祝凱蒂佩芮生日時手牽著手，為這段戀情傳聞進一步升溫。

杜魯道在2015年至2025年擔任加拿大總理，並且是自由黨(Liberal Party)領袖。

杜魯道4日轉發了一張兩人和日本前首相岸田文雄(Fumio Kishida)夫婦合照的照片，寫著「很高興見到你@kishida230。凱蒂和我很高興有機會和您及裕子(岸田裕子，Yuko)坐下來聊」。 (編輯:柳向華)