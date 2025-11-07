凱蒂佩芮新曲訴情變「OK 繃貼滿破碎的心」靠女兒獲力量

凱蒂佩芮在MV中經歷一連串衰事，手上纏著繃帶。（環球音樂提供）

全球累積突破 1150 億串流收聽，流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼去年推出最新專輯《143》後，相隔一年於今（7）日釋出全新單曲〈bandaids〉，歌詞中直白唱著「OK 繃貼滿破碎的心」，呼應前陣子與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分開的消息；MV 中更以一連串誇張的「瀕死體驗」呈現，展現凱蒂的自嘲和幽默。

在〈bandaids〉的 MV 開頭，凱蒂佩芮洗碗時不小心讓婚戒掉入水槽內，沒想到在撿戒指時不小心打開食物處理機的開關，凱蒂馬上放聲大叫，手指也見血。接著在搭手扶梯時，因為鞋帶卡進手扶梯內讓她大摔一跤；隨後她去咖啡店，因為旁邊工程人員失誤，導致整家店被撞垮，開車時還遇到前面貨車上載運的大樹幹滾落，一連串衰事讓她傷痕累累。其中一幕凱蒂走過鐵軌時，腳不小心卡住，眼看火車就要撞上，這時候她看到鐵軌間有一朵象徵著她的女兒黛西（Daisy）的雛菊，彷彿重獲力量馬上奮力一跳，終於讓自己逃離險境，讓粉絲感動留言：「黛西是她在心碎時依舊勇往直前的動力」、「看到雛菊那一幕我馬上噴淚」。

不僅 MV 話題滿滿，凱蒂也在歌詞中直白道盡了一段感情的終結。她唱到自己曾嘗試各種方法，甚至降低自己對對方的期待，並且說服自己對方會改變，但最終期待落空，副歌重複唱著「慢慢地、慢慢地、慢慢地流血，OK 繃貼滿破碎的心」。然而即便傷痕累累，她也提到往好處想，兩人確實有過美好的時光，沒有一張合照是裝出來的，她反思唱道：「如果一切可以重來， 我仍然會再做一次 ，我們之間的愛，到頭來仍是值得的」。凱蒂佩芮全新單曲〈bandaids〉全台各大數位平台已經上線。

