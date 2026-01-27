凱蒂佩芮暴怒！號召2億粉絲施壓川普政府 大咖歌手、NBA球員同響應

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州聯邦移民官員在執法過程中擊斃兩名美國公民，引發民間怒火。流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）打破沉默，美國時間26日在擁有2億粉絲的Instagram上發聲，公開呼籲粉絲致信國會議員，要求凍結美國國土安全部（DHS）的資金，力挺抗爭運動。

執法過當？擊斃「3寶媽、男護理師」掀怒火

這起爭議起源於川普政府近期在明尼蘇達州展開的移民激進掃蕩行動，但在官員的掃蕩行動中，一名有三個孩子的母親古德（Renee Good）以及加護病房男護理師普雷蒂（Alex Pretti）在手無寸鐵的狀態下，不幸遭執法人員開槍擊斃。儘管官方宣稱是「正當防衛」，但流出的現場影片卻顯示真相與官方說法大相徑庭，隨即引發大規模示威。

流行天后號召「斷金援」 眾星雲集力挺

凱蒂佩芮在IG上轉發相關圖文，語氣強烈地表示，她已經「看夠了」守法公民在和平抗議中被捕、甚至在家中被拖出的畫面。她呼籲2.7億名粉絲主動聯絡參議員，反對撥款給隸屬於國土安全部（DHS）的美國移民及海關執法局（ICE），試圖透過民意向政府預算施壓。

不只凱蒂佩芮，《最後生還者》男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）也貼出兩名受害者的畫像，並直言這是一個「發動全國罷工的好理由」；怪奇比莉（Billie Eilish）則稱死去的護理師是「真正的美國英雄」，並點名其他好萊塢名人不應在此刻保持沉默。

NBA也加入！全美抗爭潮恐一觸即發

路透社報導，除了娛樂圈，體育界也群起響應。美國國家籃球協會球員工會（NBPA）發表聲明，強調球員們「無法再保持沉默」，必須捍衛言論自由並與明尼蘇達州的抗議者站在一起，要求司法公正。

隨著影片證據陸續曝光，川普政府面臨巨大的輿論壓力，這場由演藝圈、體育圈聯手發動的「阻斷資金」運動，是否會影響美國國會後續的預算審核，已成為全球關注焦點。

