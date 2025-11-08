凱蒂佩芮熱戀加拿大前總理 新曲訴前段情變「OK繃貼滿破碎的心」

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼去年推出專輯《143》後，相隔一年釋出全新單曲〈bandaids〉。歌詞直白唱著「OK繃貼滿破碎的心」，被視為呼應前陣子她與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分開的消息，展現她自我療癒的過程。

〈bandaids〉的MV以一連串誇張的「瀕死體驗」呈現，展現了凱蒂佩芮標誌性的自嘲與幽默。一開頭凱蒂在洗碗時不小心將婚戒掉入水槽，在撿戒指時竟誤開了食物處理機，手指瞬間見血，馬上放聲大叫。

接著她搭手扶梯時，鞋帶卡住導致她大摔一跤；隨後在咖啡店，因工程人員失誤導致整家店被撞垮；開車時，前方貨車載運的大樹幹滾落，讓她傷痕累累。

其中最感人的一幕是凱蒂走過鐵軌時腳不小心卡住，眼看火車就要撞上。在絕望之際，她看到鐵軌間盛開著一朵象徵著她的女兒黛西（Daisy）的雛菊（Daisy的英文意思即為雛菊）。她彷彿重獲力量，奮力一跳，終於逃離險境。

這一幕讓粉絲感動不已，紛紛留言「黛西是她在心碎時依舊勇往直前的動力」、「看到雛菊那一幕我馬上噴淚」，突顯了女兒對她走出陰霾的重要性。

除了話題滿滿的MV，凱蒂佩芮在歌詞中也道盡了一段感情的終結。她唱到自己曾嘗試各種方法，甚至說服自己降低期待、相信對方會改變，但最終期待落空，副歌重複唱著「慢慢地、慢慢地、慢慢地流血」。

然而，即便傷痕累累，她仍帶著反思唱道：「如果一切可以重來，我仍然會再做一次，我們之間的愛，到頭來仍是值得的」，展現出成熟且正面的情感態度。

儘管新歌唱著療傷，但凱蒂佩芮的個人生活已傳來好消息。在與前未婚夫奧蘭多布魯分開後，她已迅速走出情傷，並被拍到正與加拿大前總理賈斯汀杜魯道（Justin Trudeau）傳出戀情，讓全球粉絲寄予無限祝福。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導