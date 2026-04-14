凱蒂佩芮爆夜店性侵女星！隱忍20年正式報警「猥褻細節曝光」：當場吐了

娛樂中心／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）近日被捲入性侵相關爭議。澳洲知名女星露比蘿絲（Ruby Rose）在社群平台Threads回應一則與凱蒂佩芮現身科切拉（Coachella）相關的貼文時，突拋出震撼指控，指稱20年前在澳洲墨爾本一間夜店遭對方性騷擾與性侵，消息一出引發喧然大波。

露比蘿絲曾演出《捍衛任務2：殺神回歸》、影集《勁爆女子監獄》等作品，她形容自己當時試圖閃躲仍被強行騷擾，甚至「當場吐了」。後續她再發文表示，年輕時不知道該如何面對，曾把經歷形容成「喝醉的趣事」對外講述，卻在多年後才明白創傷的長期影響，決定公開並已正式前往警局報案，希望能釐清真相，即便可能面臨追訴期限等現實問題。

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女星露比蘿絲指控曾遭天后凱蒂佩芮在夜店性侵。（圖／翻攝自IG @rubyrose）

面對指控擴大延燒，凱蒂佩芮方面則透過發言人向外媒《綜藝》強硬否認，聲明強調：「露比蘿絲在社群媒體上流傳的指控，不僅完全不實，更是危險且魯莽的謊言。」不過露比蘿絲過去曾多次在社群平台，對多位人士提出嚴重指控，而這些說法也一再遭當事人否認。

其實凱蒂佩芮過往也曾因「界線」問題挨批。報導回顧，2018年曾有參與她〈Teenage Dream〉MV的男模指控，凱蒂佩芮在派對上做出令他感到羞辱的舉動；同年她在選秀節目《美國偶像》擔任評審時，突襲親吻參賽者也引發爭議。露比蘿絲此次選在凱蒂佩芮近年努力修復形象之際再度點名，讓事件話題性更被放大；接下來焦點恐將落在：警方是否受理與後續調查進度、以及雙方是否提出更具體的佐證或法律行動。

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