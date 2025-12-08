凱蒂佩芮疑認戀情！甜曬與前加國總理杜魯道「貼臉照」

凱蒂佩芮對於跟杜魯道的戀情三緘其口。(圖／達志)

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry），先前被目擊和前加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）共進晚餐、在賞鯨船上熱吻，現身法國巴黎時，還牽手一同走出戲院，絲毫不介意外界眼光，不過對於這段戀情，兩人始終未開口承認，未料，凱蒂佩芮突然在Instagram分享兩人的親密合照，似乎藉此證實戀情。

凱蒂佩芮目前在世界各地展開巡演，日前在Instagram分享趁著工作空檔，在日本期間遊玩的照片，包括享用美食、看展以及相撲比賽等等，生活過得多采多姿，其中還包括和杜魯道臉貼臉的親密合照，兩人對著鏡頭露出洋溢幸福的笑容，頓時閃瞎不少人，讓外界好奇是否藉此間接承認兩人正在交往。

凱蒂佩芮與杜魯道今年7月就傳出戀情，雖然兩人不避諱在公眾場合做出親密舉動，不過始終未對外公開承認戀情，根本外媒《每日郵報》報導，有知情人士透露凱蒂佩芮相當珍惜這段感情，坦承一同度過許多私人時光，但是不想公開承認關係，似乎是想要保護好這段戀情。

杜魯道此趟日本行，順道拜訪日本前首相岸田文雄夫婦，還一同共進午餐，岸田文雄事後在社群X分享合照，四人對著鏡頭露出燦笑，可見席間相談甚歡，對彼此都留下好印象，岸田文雄表示杜魯道在擔任總理期間，雙方曾在許多場合碰過面，還曾達成共識制定「日本加拿大行動計畫（Japan-Canada Action Plan）」鞏固兩個國家的關係，相當開心用這種方式維持這段友誼。

